الإمارات.. علاوة 3200 درهم شهرياً للطلاب المواطنين المتميزين

المصدر: البيان

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وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بإعادة هيكلة "برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل" ليصبح برنامجاً متكاملاً بمبلغ 28 مليار درهم .. ليرتفع مخصص الدعم الاجتماعي السنوي من 2.7 مليار إلى 5 مليارات درهم .. وذلك انطلاقاً من حرص القيادة على توفير سبل العيش الكريم لأبناء الوطن من ذوي الدخل المحدود في كل أرجاء الدولة.- مخصص التعليم الجامعي

ومن ضمن المخصصات الجديدة التي يشملها برنامج الدعم الاجتماعي وتصرف للأسرة، " مخصص التعليم الجامعي " للطلاب المتميزين والتي تجسد اهتمام الدولة وتشجعيها للأبناء على الالتحاق بالتعليم الجامعي حيث تبلغ قيمة العلاوة 3200 درهم شهرياً لطلاب الثانوية المتفوقين و الملتحقين بالدراسة الجامعية "حسب اشتراطات مجلس التعليم و الموارد البشرية".

كما يشمل المخصص الطلبة المنتظمين في برامج الدبلوم والتعليم الجامعي حسب مخصصات الأبناء لكل عائلة /بين 2400 و 800 درهم/ و بعمر أقصى 25 عاما للطالب / الطالبة .

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