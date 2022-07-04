سارة الأميري: استثمار بالطلبة لمواصلة تحقيق الإنجازات المنشودة في دبي

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

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أكدت معالي سارة الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم أن منظومة تكريم الطلبة الأوائل ورعايتهم، التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي تأتي في سياق دعم وتحفيز الطلبة الأوائل من مختلف المسارات والاستثمار فيهم، لمواصلة تحقيق الإنجازات، التي تتطلع إليها دبي في المستقبل، عبر إتاحة الفرصة لهم لاستكمال دراستهم في أرقى الجامعات سواء المحلية أو الدولية.

وبينت معاليها أن القيادة الرشيدة في سعيها لبناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، بما يحقق تطلعات الدولة وخططها التنموية المقبلة، أفردت حيزاً كبيراً من اهتمامها لتمكين الطلبة والمتفوقين منهم على وجه الخصوص، من أجل استدامة ريادة وتميز الإمارات في شتى القطاعات على المستوى العالمي، بما يضمن للطلبة أدواراً حيوية في المستقبل، وذلك من خلال رعايتهم وتوفير كافة مقومات الريادة والتصدر لهم.

وأوضحت معاليها: إن المنظومة التي أعلن عنها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ستعزز من جهود الدولة في احتضان ودعم الطلبة المتفوقين والموهوبين، وفتح المزيد من آفاق تطورهم وريادتهم، بما يلبي الأولويات الوطنية في يتعلق بتميكن الكوادر البشرية، وإعدادهم أحسن إعداد، للمشاركة بفعالية في صناعة المستقبل، مبينة معاليها أن المنظومة ستحفز أصحاب التفوق، والموهوبين، وستلهمهم لمضاعفة جهودهم في سبيل الحفاظ على تميزهم وزيادة تنافسيتهم في شتى المجالات.

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