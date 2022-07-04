أحمد الفلاسي: المنظومة ترسخ البيئة الجاذبة للمتفوقين والموهوبين

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

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أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم أن نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تقدير وتكريم المتفوقين الأوائل من الثانوية العامة على مستوى الدولة يعزز اكتشاف المواهب والكفاءات المتميزة، وتوجيهها لقطاعات المستقبل، وتسخير الإمكانات في إعداد جيل متسلح بالعلم والمعرفة، والمهارات اللازمة لتولي دفة قيادة مستقبل الدولة، وبناء صنّاع الغد.

وأضاف: إن القيادة الرشيدة تحرص بصفة متواصلة على تقديم كافة أنواع الدعم من السياسات والتشريعات والقوانين الرامية لتعزيز مكانة التعليم، وترسيخ مكانة الإمارات الريادية بين الأمم، واهتمامها برعاية المواهب والمبدعين والمتفوقين، امتداداً لمسيرة الإمارات ونهجها الوطني السامي في خدمة تطلعات وطموحات أبنائها، وجميع من يسكن ويعيش على أرضها، وكل من يرغب بأن يكون جزءاً من رحلة النجاح، بأفكاره ومواهبه وقدراته وخبراته، وجميع الذين يؤمنون بدور العلوم والتكنولوجيا في صناعة المستقبل، الذي نريده لجيل النهضة والابتكار.

وقال معاليه: إن قرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، باعتماد منظومة تكريم ورعاية الطلبة الأوائل من مختلف المناهج الدراسية في دبي، يرسخ مكانة دولة الإمارات الرائدة في خلق بيئة جاذبة ومحفزة للمبدعين والموهوبين.

وقال: إن الإمارات تعزز دورها الإقليمي والدولي في إثراء نهج التقدم والتطور والازدهار، واستدامة الرؤى والتوجهات، تحت مظلة القيادة الحكيمة، حيث أصبحت الدولة منارة عالمية للعلوم والمعرفة والريادة.

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