9 إجراءات لآلية اعتراض الطلبة على نتائج الامتحانات

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، خطوات عدة لآلية طلبات اعتراض الطالب أو ولي أمره، على قرار تقدير درجة امتحان نهاية الفصل الدراسي، لمادة معينة، أو إعادة النظر في تقدير الدرجة، والتحقق من صحتها، على أن تتولى إدارة المدرسة تنظيم طلبات الاعتراض، واستقبال استفسارات الطلبة، من خلال قنوات التواصل بين إدارة المدرسة وأولياء أمور الطلبة، أو من خلال الرابط الإلكتروني:

http:/‏‏/‏‏parentsshare.moe.gov.ae/‏‏complain/‏‏،

ويستهدف تقدم طلبات الاعتراض على قرار تقدير درجة التقييم الختامي (درجة امتحان نهاية الفصل والإعادة)، بحد أقصى 3 مواد من مواد المجموعة (A).

جاء ذلك في دليل «الأسئلة المتوقعة خلال فترة صدور نتائج نهاية العام الدراسي والإعادة ٢٠٢١ /‏ ٢٠٢٢»، الذي أصدرته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أخيراً.

وتفصيلاً، تشمل الآلية 9 إجراءات، هي أولاً: تشكيل لجنة لتلقي طلبات التظلمات، برئاسة مدير المدرسة، وعضوية رئيس وحدة شؤون الطلب ومعلم المادة، وثانياً سيتم منح مدير المدرسة والمعلم (المعرف بنظام المنهل)، صلاحية بنظام الاختبارات سويفت أسس، وثالثاً، يقوم رئيس اللجنة بتحديد الأدوار والمسؤوليات لفريق العمل.

ورابعاً، يتولى الفريق مسؤولية مراجعة الطلبات الواردة إليهم، والتحقق من مدى كفاية المعلومات المذكورة في الاعتراض والمستندات المرفقة، وخامساً يقوم رئيس وحدة شؤون الطلبة، بالتأكد من دقة بيانات الطلب، والتحقق منها (وفق معايير واشتراطات فئات الاعتراض)، أما الإجراء السادس، فيتمثل في مراجعة كافة البيانات الواردة في الاعتراض، والتحقق من سلامتها من خلال (التحقق من سلامة تقدير درجة التقييم، ورصدها بنظام المنهل، والاطلاع على تقرير اختبار نهاية الفصل من خلال نظام سويفت أسس).

وسابعاً، فقد حددت الإجراءات دراسة الطلب من قبل اللجنة، وفق البرنامج الزمني الوارد في التعميم، ويتم الرد على مقدم الطلب (بالرفض أو قبول الاعتراض، أو طلب مزيد من المعلومات، أو تحويل الطلب إلى اللجنة الفنية أو التقنية في المؤسسة)، للحصول على الدعم، وبيانات التواصل معهم من خلال النظام، ومن ثم يحق للطالب التقديم بطلب اعتراض على قرار اللجنة، في حال تقديم وثائق أو مستندات أخرى، أو رغبته بتصعيد طلبه إلى اللجنة الفنية في المؤسسة، على أن يتم ذلك من خلال لجنة المدرسة، ثامناً، يتم الرد وحسب الفترة المحددة في التعميم، وتاسعاً، الالتزام بمواعيد التقديم وزمنه.

كما ذكرت المؤسسة، أن الفئات المستهدفة، والتي يشملها التقدم بطلبات الاعتراض، هي التي تقدم طلبات الاعتراض على قرار تقدير درجة التقييم الختامي (درجة امتحان نهاية الفصل والإعادة)، بحد أقصى 3 مواد من مواد المجموعة (A)، أما الفئات التي لا يشملها التقدم بطلبات الاعتراض، هي التي تقدم طلبات الاعتراض على قرار تقدير درجة التقييم التكويني في مادة أو أكثر من مواد المجموعتين (التكويني A-B)، وتتم من خلال المدرسة، وكذلك طلبات منح فرصة بديلة لحالات الغياب عن امتحان نهاية الفصل، وطلبات منح فرصة بديلة لتعديل النسبة، والطلبات الخاصة بتصنيف الطلبة من أصحاب الهمم.

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