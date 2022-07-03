حمدان بن محمد يعتمد منظومة لتكريم أوائل الثانوية العامة في دبي

المصدر: البيان

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اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، منظومة لتكريم أوائل الثانوية العامة تقديراً للمتفوقين في مدارس دبي الحكومية والخاصة، وأكد أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لديه طموحات لا حدود لها لمستقبل دبي.

وأعلن سموه عن منح بعثات خارجية للمواطنين إضافة إلى الإقامات الذهبية للمتفوقين وعائلاتهم من المقيمين.

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