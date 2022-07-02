تكريم 129 طالباً فائزاً بجائزة «أولياء أمور الطلبة» بالمنطقة الوسطى

المصدر: الذيد - البيان

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كرم الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى 129 طالباً وطالبة من المتفوقين الفائزين بجائزة مجلس أولياء أمور الطلبة بالمنطقة الوسطى للعام الدراسي 2021/ 2022م.

حضر مراسم حفل التكريم الذي أقيم مساء أمس الأول بالمركز الثقافي بمدينة الذيد الدكتور سعيد مصبح الكعبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس مجلس الشارقة للتعليم والشيخ محمد معضد بن هويدن وراشد المحيان رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة في المنطقة الوسطى وعدد من ورؤساء ومدراء الدوائر والمؤسسات الحكومية بالمنطقة الوسطى وأعيان وأهالي المنطقة الوسطى وأولياء أمور الطلبة.

بدأ الحفل الذي نظمه مجلس أولياء أمور الطلبة في المنطقة الوسطى والتابع لمجلس الشارقة للتعليم بحكومة الشارقة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بعدها ألقى راشد عبد الله المحيان رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة بالمنطقة الوسطى كلمة أكد من خلالها حرص مجلس أولياء أمور الطلبة على طرح جائزة المجلس وتنظيم الحفل في عادة سنوية اعتمدها المجلس منذ تأسيسه في إطار الاحتفاء بالطلبة المتفوقين، وذلك لبث روح التنافس بين الطلبة والكوادر التعليمية وتشجيعهم على المثابرة لتحقيق أعلى النتائج، وحثهم على مواصلة رحلة التميز والعطاء لخدمة وطنهم والارتقاء به.

وبين أن عدد الطلبة المكرمين بلغ 129 طالباً وطالبة من مدارس المنطقة الوسطى، من الحلقة الأولى وإلى الصف الثاني عشر.

مشاركة

ثم ألقى الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم كلمة، شكر فيها الشيخ ماجد القاسمي على حضوره وحرصه على المشاركة في تخريج الطلبة المتفوقين مشيراً إلى أن حضوره مع كافة المؤسسات يؤكد الحرص على تكاتف الجهود وهو خدمة الأجيال.

وقدم الكعبي شكره لمجلس أولياء أمور الطلبة في المنطقة الوسطى على هذه اللفتة السنوية من المجلس في تكريم أوائل الطلبة. وهنأ الطلبة وأولياء أمورهم على هذا الإنجاز وشجعهم على الاستمرار في هذا النهج وبذل المزيد من الجهد..

من جهته قدم علي سيف النداس نائب رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة بالمنطقة الوسطى، التهاني والتبريكات للطلبة المتفوقين وأولياء أمورهم، على ما حققوه من تفوق وتميز في دراستهم.

وأوضح أن مجلس أولياء أمور الطلبة بالمنطقة الوسطى شكل عدداً من اللجان قامت بتحديد معايير الفوز بالجائزة والتي شهدت منافسة كبيرة بين طلبة مدارس المنطقة الوسطى.

بعد ذلك صعد على المنصة الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي يرافقه الدكتور سعيد مصبح الكعبي والشيخ محمد معضد بن هويدن وراشد المحيان لتكريم الفائزين والفائزات من المتفوقين بجائزة المجلس والتي نالها الطلبة من أعلى المعدلات بين طلبة المنطقة الوسطى.

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