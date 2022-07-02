برعاية حاكم الشارقة.. تكريم الفائزين بجائزة الجامعة القاسمية لبحوث الاقتصاد الإسلامي

المصدر: الشارقة - البيان

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كرمت الجامعة القاسمية الفائزين بجائزة الجامعة القاسمية لبحوث الاقتصاد الإسلامي في دورتها الثانية.

وجرى تكريم الفائزين في حفل تم تنظيمه بمقر الجامعة في مدينة الشارقة بعد أن استقبلت اللجنة العلمية والتنظيمية للجائزة بمركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي 132 بحثاً، توزعت على مجالات الجائزة الـ 3، الفقه الإسلامي، والقانون، والاقتصاد الإسلامي.

وكرّم كل من جمال الطريفي رئيس الجامعة القاسمية والدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة القاسمية يرافقه الدكتور إبراهيم علي المنصوري، مدير مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي، الفائزين.

شملت قائمة الباحثين تكريم كل من الدكتورة مها خليل شحادة، من الأردن، والدكتور نضال حمدان المصري والأستاذ محمد أحمد الأغا، من فلسطين، والأستاذ الدكتور عبد السلام بلاجي، من المغرب، والدكتور محمد حسن عبد الوهاب من الإمارات، والدكتورة هايدي عيسى حسن، من مصر.



دعم



وهنأ جمال الطريفي رئيس الجامعة القاسمية الفائزين بالجائزة، مؤكداً أن بحوثهم تمثل إضافة نوعية لكل الدراسات التي تدعم توجهات الجامعة في إيجاد الوعاء العلمي لتنمية بحوث الاقتصاد الإسلامي في جميع مجالاته.

فيما أشار الدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة القاسمية إلى أهمية الجائزة التي أطلقتها الجامعة من خلال أحد مراكزها البحثية والمتمثل في مركز بحوث الاقتصاد الإسلامي ومكانته، وأكد أن الجائزة تمثل واحدة من أدوات تحقيق أهداف المركز، لأنها التطبيق العملي لنتاج المعرفة التي يُحصلها طلبة العلم بين أروقة الجامعة.



معايير



بدوره، أكد الدكتور إبراهيم علي المنصوري، مدير مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي بالجامعة القاسمية، ورئيس اللجنة العلمية والتنظيمية للجائزة، أن هذه الدورة من جائزة الجامعة القاسمية لبحوث الاقتصاد الإسلامي جذبت الباحثين من مختلف دول العالم للمشاركة بأبحاثهم، وقد مرّت عملية التقييم في مراحل ثلاث، وفق معايير محددة لقياس مدى جودة البحوث أثناء المنافسة، ليتم بعدها قبول خمسة بحوث موزعة على محاور الجائزة الثلاثة.

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