82 % من التعليم العالي الدولي في دبي ضمن فئتي «4 و 5 نجوم»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عن أن 82% من مؤسسات التعليم العالي الدولية في دبي، حلّت في فئتي «خمس نجوم» و«أربع نجوم» طبقاً لنتائج تقييم مؤسسات التعليم العالي الدولية في دبي في دورته الحالية للعام الأكاديمي 2021 - 2022، والتي تقيس جودة التعليم والخدمات التعليمية المقدمة في 17 مؤسسة تعليم عالٍ دولية في دبي يدرس فيها 16 ألفاً و508 طلاب وطالبات.

وأفادت النتائج التي تستند إلى منهجية علمية تم تطويرها بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، فضلاً عن مواءمتها مع المشهد القائم في إمارة دبي، بأن 10 مؤسسات تعليم عالٍ دولية بدبي، جاءت في تصنيف 5 نجوم، وحصلت 4 مؤسسات على تصنيف 4 نجوم، ومؤسستان اثنتان على تصنيف 3 نجوم، كما حصلت مؤسسة واحدة على تصنيف نجمتين.

تقييم

وقالت هيئة المعرفة إن تقييم مؤسسات التعليم العالي الدولية في دبي، يهدف إلى إتاحة معلومات موثوقة يحتاج إليها الطلبة الحاليين والجدد لاتخاذ قرارات مدروسة بشأن الخيارات الجامعية المتوفرة في دبي، وكذلك تعزز مكانة دبي في استقطاب مؤسسات التعليم العالي ذات السمعة الدولية المرموقة، والارتقاء بتنافسية مختلف مؤسسات التعليم العالي الدولية العاملة في دبي بما يضاهي مثيلاتها في الدولة الأم.

وذكرت هيئة المعرفة أن تقييم مؤسسات التعليم العالي الدولية في دبي، يستند إلى مقارنة التقييمات الجامعية في الفئات الأساسية مثل التدريس والأبحاث والتوظيف والمكانة الدولية للجامعة، بالإضافة إلى تضمين فئة الاستدامة البيئية، والتي شكلت أحد الموضوعات الرئيسية في إكسبو دبي 2020، فضلاً عن الفئات الأخرى ذات التأثير على تقييم الجامعة، وتتضمن مرافقها وقوة برامجها وجهودها لتحسين جودة الحياة، والدمج، والابتكار، والفنون والثقافة.

نضج

وقال الدكتور وافي داوود، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والتخطيط في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: «يعد تقييم مؤسسات التعليم العالي الدولية في دبي خطوة جديدة إلى الأمام تعكس حالة النضج التي يتميز بها قطاع التعليم العالي الدولي بدبي، إذ يتيح أمام الطلبة وأولياء أمورهم في دبي وجميع أنحاء العالم إمكانية الاطلاع على كافة المعلومات والبيانات حول تقييم مؤسسات التعليم العالي الدولية في دبي لتحديد خياراتهم في التعليم العالي، واتخاذ قرارات مدروسة وأكثر ثقة بشأن مستقبلهم في دبي». وأشار داوود إلى أن التقييم يمنح الجامعات فرصاً متنوعة لإبراز جوانب تميزها وقوتها، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.

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