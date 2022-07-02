جامعة الشارقة تبحث التعاون مع مؤسسات أمريكية

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبلت جامعة الشارقة وفداً أكاديمياً وعلمياً يضم عدداً من المسؤولين والباحثين من جامعة بنسلفانيا وعددً من ممثلي المعاهد والمؤسسات العلمية بالولايات المتحدة الأمريكية رافق هذا الوفد، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي وتبادل الخبرات الأكاديمية والطلابية والتدريب العملي، استقبل الوفد خلال الزيارة التي نظمها معهد القيادة للتعليم العالي بالجامعة، الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، وعدد من نواب مدير الجامعة، وعمداء الكليات ومديرو المراكز البحثية والإدارات.

استهل مدير الجامعة اللقاء بالترحيب بالوفد الزائر، نيابةً عن سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة ورئيس الجامعة، مشيراً إلى أن جامعة الشارقة هي من كبرى الجامعات على مستوى الدولة، حيث تطرح 121 برنامجاً أكاديمياً معتمداً لمختلف البرامج الدراسية (البكالوريوس والدراسات العليا)، وذلك من خلال فرعها الرئيسي إلى جانب فروعها الممتدة على مختلف مدن الإمارة.

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