مريم وماريا توأم حققتا 98.9% نسبة نجاح وتطمحان بدراسة الطب

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

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مريم وماريا توأم تميزتا في امتحانات الثانوية المنصرمة وحققتا نسبة نجاح عالية 98.9 %، وذلك بفضل حفظهما للقرآن الكريم كاملا، والذي بدأتاه حفظه في سن مبكرة، اضافة الى وضع خطط للدراسة والمذاكرة اليومية بمساعدة ذويهما ومعلماتهما بمدرسة الحكمة الخاصة في عجمان، ما مكنهما من تجاوز الصعاب والتحديات والتفوق، فتخرجتا في يوم واحد، كما رسمتا البهجة في نفوس ذويهما، وتطمحان في دراسة الطب البشري والتخصص فيه.

تفوق

هكذا بدأت الشقيقتان التوأم مريم وماريا عماد أحمد حديثهما لـ (البيان) بعد تخرجهما من الثانوية في يوم وعام واحد خلال العام الدراسي المنصرم، حيث درستا الثانوية في مدرسة الحكمة الخاصة في عجمان، وبينتا أن سر تفوقهما هو مداومتهما على تلاوة القرآن الكريم يوميا حتى حفظتاه العام الماضي كاملا، وهما في الصف الحادي عشر، وذلك بفضل تشجيع ذويهما، اضافة الى وضع الخطط وتنظيم الوقت ما بين الدراسة النظامية ودراسة القرآن الكريم في مؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية بالشارقة.

حديقة النجاح

تقول مريم عماد المسار المتقدم ان لا أحد يصل الى حديقة النجاح دون أن يمر بمحطات التعب والفشل واليأس، وصاحب الارادة القوية لا يطيل الوقوف في هذه المحطات، ارادة النجاح مهمة، لكن الاهم منها ارادة التحضير له، والارادة الصادقة للإنسان تشبه قوة خفية تسير خلف ظهره، وتدفعه دفعا للأمام على طريق النجاح، لافتة الى انها تحدت كافة الصعاب التي واجهتها، وتمكنت من التوفيق بين الدراسة الثانوية ودراستها في مؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية، حيث حفظت القرآن الكريم كاملا وختمته في العام الماضي، مبينة أن سر تفوقها يرجع الى حفظها للقرآن الكريم وتدبر معانيه وفهمه، ما مكنها من تحقيق نسبة نجاح 98.9 %، لافتة الى أنها تطمح في دراسة الطب البشري حتى تحقق حلمها الذي طال انتظاره.



تنظيم

وفي ذات السياق تقول شقيقتها ماريا عادل مسار متقدم ان من يجتهد ويتحمل الصعوبات ويتألم اكثر، هو من يجد للنجاح لذة وجمالا وطعما لا يقاوم، بعكس من تعود على ألا يصنع شيئا جميلا وألا يمر بظروف صعبة، ستجده لا يستمتع بطعم النجاح ويغلب على حياته الملل والسكون، لافتة الى أنها بدأت حفظ القرآن الكريم وشقيقتها منذ رياض الاطفال، فداومتا على دراسته (عن بعد) بمؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية بالشارقة الى أن اختتمتاه العام الماضي وهما في الصف الحادي عشر، مبينة أنها بفضل اجتهادها وتنظيمها لوقت الدراسة تمكنت من تحقيق نسبة 98.9 %، كما أنها تتمنى دراسة الطب البشري والتخصص فيه.

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