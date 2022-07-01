هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية توفر منحاً دراسية شاملة للطلبة المتفوقين

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن توفيرها منحاً دراسية شاملة للمواطنين الراغبين بالتخصصات ذات العلاقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، التي تلبي احتياجاته المتنامية سنوياً، بما يتناسب والطلب المتنامي على الموارد البشرية المواطنة المتخصصة في هذا القطاع.

ودعت الهيئة الطلبة المتفوقين للاستفادة من "برنامج بعثة" الذي يهدف إلى تعزيز دور ومكانة قطاع التعليم الوطني من خلال دعم ورعاية الكوادر الوطنية المتميزة علمياً لدفع مسيرة التعليم بالدولة.

وقد استثمر الصندوق مبالغ ضخمة في برنامج بعثة لتخصيص المئات من المقاعد الدراسية لدرجتي البكالوريوس والماجستير في أرقى الجامعات الإماراتية، والعالمية أيضاً في كل من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، واستراليا، والمملكة المتحدة، وغيرها من الدول الرائدة عالمياً في هذا القطاع، ويطمح البرنامج إلى استقطاب 1000 طالب لبرنامج بعثة خلال السنوات القليلة المقبلة. ويأتي برنامج بعثة ضمن استراتيجية الصندوق للارتقاء بالكوادر البشرية المتخصصة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ومنها هندسة الكمبيوتر، والهندسة الالكترونية، وعلوم الحاسب الآلي، وتقنية المعلومات، وغيرها الكثير من التخصصات.

للتسجيل في الفصل الأكاديمي خريف 2022 يرجى الضغط هنا

لخطوات التسجيل اضغط هنا.

المستندات والوثائق المطلوبة:

قبول تام/ رسالة قبول من الجامعة. (لن يقبل القبول المشروط)

شهادة ثانوية عامة مصدقة من وزارة التربية والتعليم (تظهر النتيجة النهائية)

سجل الدرجات لطلبة البكالوريوس المستمرين. (مع ختم الجامعة وتوقيع مكتب التسجيل)

خلاصة القيد (جميع الصفحات المكتوبة).

رسالة آيبان رسمية باسم الطالب من البنك (مع ختم وتوقيع البنك).

شروط القبول في برنامج البكالوريوس:

أن يكون من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة ويثبت ذلك بخلاصة القيد.

أن يكون حاصلاً على نسبة مئوية لا تقل عن (75%) في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها في المدارس.

أن يكون التخصص في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ألا يكون قد مضى على تخرجه من الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد ثلاثة سنوات.

ألا يكون موظفاً.

ألا يكون حاصلأً على منحة دراسية أو مساعدة دراسية من أي جهة أخرى.

(للذكور) رسالة لا مانع من استكمال الدراسات العليا من هيئة الخدمة الوطنية أو رسالة براءة الذمة.

شروط القبول في برنامج الماجستير:

أن يكون من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة ويثبت ذلك بخلاصة القيد.

أن يكون التخصص في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أن يكون حاصلاً على معدل تراكمي يبلغ 3.00 فما فوق في شهادة البكالوريوس.

ألا يكون حاصلأً على منحة دراسية أو مساعدة دراسية من أي جهة أخرى.

يحصل طالب الماجستير إذا كان موظفاً على المنحة الدراسية بدون المكافأة الشهرية

(لذكور) رسالة لا مانع من استكمال الدراسات العليا من هيئة الخدمة الوطنية أو رسالة براءة الذمة.

آلية اختيار الطلبة:

تعتمد عملية اختيار الطلبة على النقاط التالية:

درجة الثانوية العامة

القبول التام للتخصص دون الحاجة لمواد وبرامج تأسيسية

درجات الامتحانات التقييمية:

EmSAT(اللغة الانجليزية): 1430 فما فوق.

TOFEL(توفل):510 فما فوق أو ما يعادلها.

ILETS (أيلتس): 6 فما فوق.

SAT (اللغة الانجليزية): 480 كحد أدنى أو ما يعادلها.

لطلبة البكالوريوس المستمرين

المعدل التراكمي– 2.8 فما فوق مع مراعاة:

مواد التخصص (B فما فوق كحد أدنى لمواد التخصص)

15ساعة دراسية كحد أدنى.

لطلبة الماجستير المستمرين

المعدل التراكمي– 3.0 فما فوق مع مراعاة:

9 ساعات دراسية كحد أدنى.

يجوز للطلاب الذين لم يتم اختيارهم التقديم مرة أخرى بعد فصل دراسي واحد على الأقل من الدراسة الجامعية شريطة الحصول على معدل تراكمي 2.8 من أصل 4.0.

للاطلاع على الجامعات والتخصصات المعتمدة في برنامج بعثة اضغط هنا.

للاطلاع على سياسات برنامج بعثة اضغط هنا.

للاستفسارات الرجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني:

info@tra.gov.ae

أو عبر الرقم المجاني 12 800

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