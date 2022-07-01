نجاح لافت لنهائيات برنامج ياس في المدارس

المصدر: (أبوظبي- وام)

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شارك أكثر من 780 طالباً من مختلف مدارس الدولة في النهائيات الوطنية لمسابقات برنامج ياس في المدارس المقدم من أدنوك والذي استضافته حلبة مرسى ياس، حيث استعرضوا ابتكاراتهم في مشاريع عملية مستوحاة من عالم سباقات السيارات يطبقون فيها معارفهم ومفاهيم العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات.

وأقيمت فعاليات النهائيات الوطنية على مدار ثلاثة أيام، استعرض خلالها الطلاب مواهبهم وابتكاراتهم في كل من مسابقات فورمولا1 في المدارس وفورمولا إثارة وتحدي 4X4، ليتم تتويج الفائزين في حدث افتراضي.

وحقق فريقا ناتيولوس من مدرسة جيه إس إس الدولية دبي، وسايدواندر من مدرسة هارتلاند الدولية المركز الأول عن فئتي المحترفين والمبتدئين على الترتيب في مسابقة فورمولا1 في المدارس، وسيبدأ أعضاؤهما الاستعداد لتمثيل مدارس الدولة عند مشاركتهم في النهائيات العالمية للمسابقة التي تقام في وقت لاحق من هذا العام.

وشهدت فعاليات برنامج ياس في المدارس، الذي يحتفي في عام 2022 بموسمه الثالث عشر، حضوراً قياسياً بمشاركة أكثر من 300 مدرسة وما يزيد عن 13 ألف طالب خلال العام الدراسي 2021 - 2022.

وعمل الطلاب خلال العام على تطبيق معارفهم في مواضيع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات عمليًا لتطوير مشروع فريق سباقات سيارات بما في ذلك خطة التسويق والزي الخاص، والهوية وصولاً إلى تطوير سيارة سباق مصغرة تتمتع بمزايا الديناميكية الهوائية واستخدامها للتسابق على مسار مصغر.

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