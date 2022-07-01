100 % نسبة نجاح الدفعة الـ15 في «ثانويات التكنولوجيا التطبيقية»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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كشف مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني عن 18 طالباً وطالبة ضمن قائمة أوائل ثانويات التكنولوجيا التطبيقية، للعام الدراسي 2022-2021، منهم 9 ذكور و9 إناث من مختلف إمارات الدولة، وتتراوح نسبهم بين 97.0%، و99.1% في ثلاثة مسارات تعليمية، بواقع 6 طلاب من المسار العام، و7 من المسار المتقدم، و5 طلاب من برنامج العلوم المتقدمة.



وأعلن الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، عن تخريج 1653 طالباً مواطناً، منهم 878 طالباً و775 طالبة، يمثلون الدفعة الخامسة عشرة لخريجي الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2022-2021 في ثانويات التكنولوجيا التطبيقية التابعة لمعهد التكنولوجيا التطبيقية في «أبوظبي التقني» بمختلف إمارات الدولة، التي بلغت فيها نسبة النجاح 100%.



وأوضح الشامسي أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في استشراف المستقبل وصناعة الكفاءات الوطنية هي الأساس في تخريج هذه الكوكبة، وجميعهم كوادر إماراتية متخصصة في الهندسة والابتكار، والحوسبة والذكاء الاصطناعي، والهندسة التطبيقية والتكنولوجيا، والعلوم الصحية، وغيرها من التخصصات التي تأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة لصناعة الكفاءات والكوادر الإماراتية، باعتبارها المصادر الرئيسية للثروة والتقدم في دولة الإمارات، خلال مرحلة ما بعد النفط والمستقبل القريب والبعيد.



ودعا الشامسي الخريجين إلى مواصلة التعلم والتفوق لرد الجميل للوطن الغالي والقيادة الرشيدة التي تواصل دعمها المادي والمعنوي غير المحدود لتميكن «أبوظبي التقني» وكافة المؤسسات التابعة له من صناعة أجيال وطنية متخصصة ومتفوقة من أبناء وفتيات الوطن القادرين على تلبية متطلبات الاقتصاد المعرفي والخطط الاستراتيجية للدولة، ورؤية أبوظبي 2030، وفق منظومة للتعليم التقني والمهني، تواكب أحدث النظم والآليات والمناهج والمختبرات اللازمة لصناعة أجيال المستقبل. ومن جهته قال الدكتور أحمد العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية في «أبوظبي التقني»: إن كافة الخريجين قد حققوا معدلات عالية في كافة الامتحانات القياسية، وهو الأمر الذي أدى إلى تفوقهم وتميزهم وارتفاع مهاراتهم المتنوعة وقدراتهم التي تضمن لهم التفوق خلال دراستهم الجامعية داخل الدولة وخارجها.



ومن جهته قال عيسى عبدالله المرزوقي مدير ثانويات التكنولوجيا التطبيقية بالإنابة: إن عدد خريجي برنامج العلوم المتقدمة هذا العام بلغ 173 مواطناً، وعدد خريجي المسار المتقدم 984، فيما بلغ عدد خريجي المسار العام 496 مواطناً ومواطنة، مؤكداً أن نتائج الخريجين في المسارات الثلاثة تعكس المستوى المتطور دائماً لخريجي ثانويات التكنولوجيا التطبيقية، التي تفتح أبوابها حالياً أمام شباب وفتيات الإمارات للالتحاق بها، حيث يمكن التقدم بطلبات الالتحاق عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال التقديم المباشر في أي من أفرع ثانويات التكنولوجيا التطبيقية بمختلف إمارات الدولة.

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