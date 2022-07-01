جامعة الإمارات تنظم «قربوا صوبنا» لطلبة الثانوية العامة

المصدر: العين - البيان

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نظّمت جامعة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بقطاع شؤون الطلبة فعالية «قربوا صوبنا» لطلاب وطالبات الثانوية العامة، حيث استمرت الفعالية أربعة أيام، بمشاركة واسعة من الطلبة وأولياء أمورهم للتعرف إلى أهم المرافق والخدمات التي توفرها الجامعة للطالب منذ التحاقه بها.

وأكدت الدكتورة عائشة سالم الظاهري، النائب المشارك لشؤون الطلبة، أن إدارة الجامعة تحرص في كل عام على تنظيم مثل هذه الفعالية، التي تستهدف الطلبة من خريجي الثانوية العامة وأولياء أمورهم، بحيث تنظم لهم جولات وزيارات استطلاعية لمرافق الجامعة لتعريفهم بالبرامج والمرافق الجامعية، وإطلاعهم على الفرص التعليمية والتخصصات الأكاديمية المتاحة، والبنية التحتية، من مرافق وخدمات وقاعات دراسية ومختبرات ومراكز للأنشطة، بالإضافة إلى مرافق السكن الجامعي والمطاعم، وكافة الخدمات التي تحرص الجامعة على توفيرها لضمان حياة جامعية مثالية ومحفزة للطالب.

وأضافت: «تحرص إدارة الجامعة أيضاً على إتاحة الفرصة أمام جميع الطلاب سواء من اختاروا جامعة الإمارات كخيار أول أو اختاروا مؤسسات أكاديمية أخرى، حيث لا تزال الفرصة متاحة أمام الجميع للانتساب إلى جامعة الإمارات كجامعة وطنية رائدة - وجامعة المستقبل».

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