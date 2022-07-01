تعاون بين«تقدير» وجامعة روتشستر للتكنولوجيا

المصدر: دبي- البيان

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وقّعت جائزة تقدير العمالية التي يرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وجامعة روتشستر للتكنولوجيا دبي، مذكرة تعاون مشترك، تهدف إلى تعزيز المعارف العلمية وتطوير قدرات الموظفين والعمال المعنيين بقطاع العمالة في دبي.

وقّع مذكرة التعاون كل من اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي رئيس جائزة تقدير العمالية، والدكتور يوسف العساف رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا دبي بحضور المقدم خالد إسماعيل الأمين العام للجائزة وعدد من كبار المسؤولين من الطرفين.

وتتيح مذكرة التعاون المشترك للعمال المتميزين الفائزين بالجائزة وأبنائهم، الراغبين بتكملة دراستهم الجامعية، الاستفادة من منح دراسية بحسومات خاصة جداً توفرها الجامعة لهذه الفئات، في مجالات الدراسة الجامعية والدراسات العليا والتدريب المهني والتطوير والبرامج الأكاديمية المهنية، بما ينسجم مع إستراتيجية حكومة دبي الهادفة إلى تطوير آفاق التعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الرائدة في الدولة لمنح الشهادات الجامعية والدراسات العليا . وقال اللواء عبيد مهير بن سرور: بالغ تقديري للجامعة لمساهمتها معنا في المضي قدماً على طريق ترسيخ سمعة دبي كمركز أكاديمي دولي يضم أرقى جامعات العالم، وإتاحة الفرصة للعمال وأبنائهم المهتمين بمواصلة دراستهم في دبي، للاستفادة من الحسومات الخاصة التي ستمنحها لهم الجامعة لمساعدتهم على تكملة مسيرتهم العملية والمهنية في دبي».

ومن جانبه، قال الدكتور يوسف العساف: يقاس نجاح الجامعات عادة بالأثر الذي يتركه خريجوها في مجتمعاتهم، وجامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي، فخورة بأن يكون لها دور فعال في جائزة تقدير. وسوف تتعاون الجامعة مع جائزة تقدير بمنح العمال المميزين وأبنائهم، الدعم المالي من خلال منح دراسية، وإتاحة المرافق للاستخدام في العمل على الأفكار وانجازها واختبارها أيضاً».

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