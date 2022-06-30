6 موانع لطباعة شهادة الطلبة في "الحكومة"

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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أبلغت إدارات مدارس حكومية أمس طلابها بأن هناك 6 موانع لم تمكن الطلبة من طباعة شهادة نهاية العام الدراسي 2021-2022، وهي: عدم سداد رسوم التقوية، وعدم سداد الرسوم الدراسية للوافدين، وعدم إرجاع أجهزة الحاسب الآلي لطلبة الصف الثاني عشر، وعدم التسجيل أو عدم إتمام فحوص الخدمة الوطنية، أو عدم إدخال بيانات هوية الوالدين.

وشددت الإدارات على استخدام ورق بجودة عالية عند طباعة الشهادات، وخاصة أنها لا تطبع في المدارس ويمكن للطالب طباعتها من أي مكان، موضحين أن شهادات الصفوف العاشر والحادي عشر تكون بالحروف في موقع الشهادات وهو بوابة الطالب، مستخدمين اسم المستخدم ورقم السر للتمكن من الولوج للبوابة، ويمكنهم طباعة الشهادات من 10 مساء إلى 6 صباحا يوميا.

وأوضحوا أن معرفة النتيجة الدراسية مفتوح دائما، كما أوصت الإدارات بطباعة عدة نسخ للشهادات باستخدام ملف ( PDF)، كما حرصت المدارس على توفير كافة المعلومات أونلاين لسداد الرسوم وغيرها وتوفير اختصاصيين لاستلام الأجهزة من الطلبة.

ومن جهتها كانت قد أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي نتائج امتحانات الصفوف من 1 حتى 8 عند الساعة التاسعة والنصف صباحا، ووجهت الطلبة بالدخول على بوابة الطالب والحصول على الشهادات ما بين الساعة 6 مساء و6 صباحا يوميا.

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