طالبة من أصحاب الهمم تتحدى "ضعف البصر" وتحصل على 99.14%

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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حجزت الطالبة دينا احمد عباس فايز ترتيبا لها ضمن قائمة أوائل الثانوية العامة التي اعتمدتها مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي، أخيرا، وحصلت على نسبة 99.14% في المسار العام، بمدرسة مدرسة الظهرة حلقة ثالثة بنات، على الرغم من انها من أصحاب الهمم من الذين لم تمنعهم إعاقتهم البصرية من النجاح والتفوق وتصدرت قائمة الأوائل مع المتصدرين ومع طليعة النوابغ.

وباتت الطالبة دينا نموذجاً مميزاً ومثالاً رائعاً للتحدي والباحثين عنه .. ولدت بمعاناة في شبكية العين وتخطت الكثير والكثير من المعاناة حتى تعاملت بأجهزة ومكبرات حتى تساعدها وتعاونها على استكمال حياتها، وطرقت أسرتها أبواب التعليم الحكومي لتميزه واستيعابيه لهذه الفئات في وطن متوفر فيه كافة الإمكانات والوسائل لدعم فئات أصحاب الهمم.

وتميزت أيضا بحفظها لكتاب لله كاملا، وحظيت بدعم كبير من اسرتها وإدارة مدرستها ومعلماتها، طوال فترات تعليميها في دولة الامارات، وقالت لـ"البيان" انها كانت نتاج برنامج دمج متميز وداعم تقدمة دولة الامارات الحبيبة لمن يعيشون ويتعلمون على ارضها، إذ تؤمن القيادة الرشيدة بأن أصحاب الهمم يملكون طاقات هائلة تحتاج إلى التوجيه الصحيح، وبيئة مناسبة تمكنهم من إبراز مواهبهم وإمكانياتهم، وهذا ما فعلته بالفعل.

وأوضحت انها كانت تحرص على متابعة دروسها بشكل جيد، وانها تلقت دعم من مدرستها وهذا ما يعد اولوية في السياسة التعليمية في الدولة، مشيره الى ان وزارة التربية والتعليم قد تبنت فلسفة الدمج، التي تؤكد على ضرورة الاهتمام بتلك الفئات، وحرصت على موائمة احتياجاتها بما مكنها من حجز ترتيب لها في قائمة الأوائل، وتمنت ان تكمل تعليمها وتحصل على منحة دراسية لدراسة اللغة العربية في جامعة الشارقة.

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