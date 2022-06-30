أوائل أم القيوين المواطنون يحرزون نسباً عالية

المصدر: متابعة – عصام الدين عوض

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حقق عدد كبير من الطلبة الأوائل في أم القيوين ـ خصوصاً ـ نسب نجاح عالية في امتحانات الثانوية الماضية، مهدين نجاحهم إلى القيادة الرشيدة التي وفرت لهم كل معينات النجاح، وإلى أسرهم وإدارات المدارس ومعلميهم الذين وفروا لهم أجواء التفوق التي أهلتهم لتحقيق النجاح الباهر.

وأكد الطالب بطي خلفان حسن حميد مسار النخبة من مدرسة حاتم الطائي بأم القيوين وحصل على نسبة 97.3 % أن سبب تفوقه يرجع إلى اهتمامه بدروسه اليومية دون اللجوء إلى الدروس الخصوصية، متغلباً على كل الصعوبات التي واجهته خلال العام الدراسي المنصرم، لافتاً إلى أنه يود أن يتخصص في دراسة علم الحاسوب بجامعة مانشيستر في بريطانيا نتيجة لعشقه للبرمجة ومتعلقاتها منذ الصغر.

كما أوضحت فاطمة حمد راشد طالبة بمدرسة فلج المعلا بأم القيوين بنات أن سر تفوقها المثابرة ودراسة الواجبات اليومية أولاً بأول بعيداً عن الدروس الخصوصية، كما أنها تنوي دراسة المحاسبة بجامعة خليفة.

وقالت الطالبة مريم محمد يوسف مدرسة السلمة الحلقة الثانية والثالثة بأم القيوين والتي حققت نسبة نجاح 99.6 % إنها تحدت الصعاب التي واجهتها من خلال تنظيم الوقت والمثابرة ووضع الخطط الكفيلة لتحقيق النجاح، مهدية نجاحها لأسرتها ولإدارة المدرسة.

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