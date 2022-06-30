متفوقات عجمان يرغبن في دراسة الطب الشرعي وعلوم الفضاء

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

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روت طالبات عجمان من المتفوقات في امتحانات الثانوية العامة في العام الدراسي المنصرم قصص نجاحهن وتفوقهن، مؤكدات أن أنهن يتمنين أن يكملن مسيرتهن الجامعية بنجاح في تخصصات الطب الشرعي وهندسة الطيران والفضاء وعلم الرياضيات مهديات ذلك النجاح إلى أولياء أمورهن ومعلماتهن.

وأكدت الطالبة شما بدر عبدالله من مدرسة شيخة بنت سعيد للتعليم الثانوي في عجمان مسار النخبة أنها حصلت على نسبة 96.3 % بفضل مراجعتها لدروسها أولاً بأول، ومن خلال وضع خطة دراسية منذ بداية العام الدراسي، إضافة إلى التفاعل مع المعلمات والتركيز أثناء الحصة الدراسية يعبداً عن الدروس الخصوصية، مهدية نجاحها إلى القيادة الرشيدة والى أسرتها وإلى معلماتها.

وقالت الطالبة أروى محمد شفيع والتي تدرس بمدرسة الزوراء للتعليم الثانوي في عجمان المسار المتقدم إنها حصلت على نسبة 99.6 %، وأنها تطمح في الدراسة بجامعة خليفة أو جامعة الإمارات تخصص هندسة الطيران والفضاء، لأنها تعشق ذلك التخصص والذي تتمنى أن تصل فيه إلى غاياتها. وأكدت الطالبة أروى محمد علي من مدرسة أسماء بنت عميس المسار العام أنها حققت نسبة نجاح 98.7 %، وأن سر نجاحها وتفوقها التعامل بإيجابية مع ما تقدمه المعلمات داخل الصف، كما أنها تعودت على المذاكرة والمراجعة أولاً بأول، أنها تتمنى أن تكمل مسيرتها الجامعية بنجاح، لافتة إلى أنها ترغب في دراسة والتخصص في علم الرياضيات.

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