«الداخلية» تقدم باقة خدمات طلبة الثانوية العامة

المصدر: أبوظبي - وام

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قدمت وزارة الداخلية، للسنة الخامسة على التوالي، باقة «خدمات طلبة الثانوية العامة»، الموجهة إلى خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 /‏ 2022، وذلك في إطار حرصها الدائم على تعزيز سعادة المتعاملين.

وتتضمن الباقة مجموعة من الخدمات التي يحتاجها الطلبة في فترة ما بعد التخرج، كخدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية المتاحة في تطبيق وزارة الداخلية MOI UAE، وخدمة فتح ملف مروري، المتاحة في الموقع الإلكتروني للوزارة، بالإضافة إلى منح بطاقة خصومات فزعة، للطلاب من صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية «فزعة»، وخدمات مصرفية حصرية، تتمثل بفتح حسابات في مصرف أبوظبي الإسلامي.

منهجية

وأكد المهندس عبد الرحمن محمد الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم لتحسين الأداء، أن المسؤولية المجتمعية، منهجية عمل في دولة الإمارات، وتتجلى في أروع صورها، وهي أداة فاعلة في ترسيخ الأسس التي تنهض بالمجتمع، انطلاقاً من قيم التكافل والتعاون والتآزر والعطاء، سعياً نحو تعزيز اللحمة الوطنية، ورفد هذا المجتمع بالمقومات التي تنهض بالإنسان، وتحقق له احتياجاته ومتطلباته، وهو بالتالي ضمانة له، لكي يعمل ويجتهد ويبدع.

وقال إن باقة الخدمات التي توفرها وزارة الداخلية لطلبة الثانوية، تصب في هذا الإطار والتوجه

سعادة

من جهته، أكد العميد ناصر خادم الكعبي مدير عام الإدارة العامة للسعادة، أن الوزارة تسعى دائماً إلى تحقيق أعلى مستويات الرفاهية والسعادة للمتعاملين، من خلال توفير خدمات استباقية، تقدم قبل الطلب للمتعامل بناء على احتياجاته وتفضيلاته وأحداث حياته.

والتي تتماشى مع أهداف استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، وتحقق مبادئ وعد حكومة دولة الإمارات لخدمات المستقبل، بشأن تقديم خدمات استباقية مترابطة، وتوفير تجربة رقمية شـخصية متمحـورة حـول الإنسـان، وقد أثمر التعاون المستمر بين وزارة الداخلية وشركائها، بتطوير باقة الثانوية العامة الاستباقية -الدورة الخامسة- كما يعزز التكامل والترابط، لتحقيق تجربة متعامل سلسة ومترابطة.

خدمات

من جانبه، قال العقيد أحمد بوهارون الشامسي مدير عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، الرئيس التنفيذي لفزعة، إن الصندوق المتمثل بفزعة، أصدر 19 ألف بطاقة مجانية لطلبة الثانوية العامة، ضمن باقة خدمات الثانوية العامة لوزارة الداخلية.

وأكد بوهارون، أنه في إطار تحقيق توجهات الحكومة الاتحادية، وسعياً إلى تطوير الخدمات، وتعزيز السعادة وجودة الحياة في المجتمع الإماراتي، فإن فزعة تشارك وزارة الداخلية في باقتها المتميزة لطلبة الثانوية العامة، بمنحهم بطاقة خصومات فزعة المجانية للطلاب، والتي تتضمن خدمات عديدة، تساعدهم في تلبية احتياجاتهم اليومية كطلبة علم، مثل خدمة العروض والخصومات على أكثر من 6500 علامة تجارية، في 14000 محل في كل إمارات الدولة، والتي ستصدر كبطاقة إلكترونية من تطبيق فزعة.

وقال أحمد عتيق الظاهري رئيس شبكة الفروع بمصرف أبوظبي الإسلامي، يسعدنا أن نتقدم إلى طلبة وطالبات الثانوية العامة وذويهم في هذا العام، بأجمل كلمات التهنئة بمناسبة النجاح، وخالص الأمنيات بدوام السداد والتوفيق، كما يسرنا أن نكون جزءاً من هذه المبادرة المميزة، التي تُطلقها وزارة الداخلية للعام الخامس على التوالي.

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