94.4 % نسبة نجاح طلبة الثاني عشر

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي نتائج الصف الـ 12 لطلبة المدارس الحكومية والخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري للعام الدراسي 2021 - 2022.

حيث حقق طلبة الصف 12 نتائج متقدمة في حصيلة نهاية العام الدراسي، وبلغت نسبة النجاح العامة 94.4 %، فيما تقدم للامتحان 28,775 طالباً وطالبة وذلك من طلبة المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة.

واعتمدت المؤسسة قائمة بالطلبة الأوائل ضمت 119 طالباً وطالبة من طلبة التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم، وتفوقت فيها الإناث وحصدن 84 مركزاً مقابل 35 للذكور، وتصدر فيها أبناء الدولة بتواجد 68 طالباً وطالبة ضمن قائمة أوائل الطلبة، من بين 11 جنسية مختلفة شملتهم القائمة، وشملت القائمة 80 طالباً من مدارس التعليم العام، و20 طالباً من المدارس الخاصة، و18 طالباً من ثانويات التكنولوجيا التطبيقية.

وحقق 648 طالباً وطالبة من الصف 12 في المدارس الحكومية في مسار النخبة نسبة نجاح بلغت 98 %، أما طلبة المسار المتقدم والبالغ عددهم 5,781 حققواً نسبة نجاح بلغت 98.6 % فيما حقق طلبة المسار العام البالغ عددهم 13,090 نسبة نجاح بلغت 90.7 %، وبلغ عدد طلبة الصف 12 في المسار التطبيقي 1,038 طالباً.

أما بالنسبة للمدارس الخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري، فقد حقق طلبة المسار المتقدم للصف 12 والبالغ عددهم 5,835 نسبة نجاح بلغت 98.6 % فيما حقق طلبة المسار العام البالغ عددهم 2,383 نسبة نجاح بلغت 93.2 %. وكان قد تقدم لامتحانات نهاية العام الدراسي 2021-2022، 20,557 من طلبة الصف 12 في المدارس الحكومية، فيما تقدم 8,218 من طلبة الصف 12 في المدارس الخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة.

نتائج متقدمة

بدورها، هنأت معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، الطلبة وذويهم على ما حققوه من نتائج متقدمة في الصف 12 تعكس تقدمهم الأكاديمي الكبير وجودة ما يمتلكونه من معارف ومهارات نراهن عليها في المستقبل لاستدامة تطور وتقدم الإمارات في مختلف المجالات، إذ تضافرت مختلف الجهود لتوفير كافة سبل تقدم أبنائنا الطلبة لتمكينهم للانتقال لمرحلة التعليم الجامعي بكل ثقة واقتدار.

وتوجهت معاليها بهذه المناسبة بالشكر الجزيل للقيادة الرشيدة على ما أولته لملف التعليم وتقدم الطلبة من دعم كبير ومتابعة مستمرة على كافة المستويات لتحقيق التطبيق الأمثل لمفهوم الاستثمار في الإنسان وتمكينه من صناعة مستقبله وإلهامه ليقود مستقبلاً الحراك التنموي المشهود في الدولة، مبينة معاليها أنه مع كل دفعة جديدة من خريجي المرحلة الثانوية يكبر الأمل وتتعاظم طموحات الإمارات بأبنائها للوصول إلى المأمول منه في مجمل خططها واستراتيجياتها الوطنية في شتى المجالات.

وبينت معاليها أن أدوار كل عناصر المنظومة التعليمية الوطنية وتكاملها فيما بينها كان لها بالغ الأثر في الوصول إلى النتائج الماثلة، فلأولياء الأمور أدوار كبيرة أسهمت عبر متابعتهم المستمرة لذويهم من توفير الشراكة الحقيقة التي تجمع فيما بينهم وبين المؤسسة بما انعكس إيجاباً على مسيرة وتحصيل أبنائهم.

كما بذل المعلمون والمعلمات جهود جبارة على مدار العام الدراسي لتمكين طلبتنا ورفدهم بكافة مقومات ريادتهم، لتمكينهم من الانتقال لمرحلتهم المعرفية المقبلة بكل يسر وسهولة، وبما يضمن لهم الريادة والتميز فيها أيضا، مؤكدة معاليها على أن المعلم كان وسيظل ركيزة المنظومة التعليمية الوطنية بما يمتلكه من معارف ومهارات مواكبة لأحدث الممارسات التعليمية المتبعة عالميا في مجال التعليم.

من ناحيتها، تقدمت الدكتورة رابعة السميطي، مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بالتهنئة والتبريك لطلبة الصف الثاني عشر لما حققوه من تميز وتصدر، متمنية لهم دوام التقدم وتحقيق النجاحات في مراحلهم التعليمية القادمة.

مبينة أن كل مرحلة تعليمية يقطعها الطلبة باتجاه مستقبلهم، يرافقها جهودا حثيثة من قبل كوادر الميدان التربوي وأولياء الأمور لضمان تمكينهم من مفاهيمها ومكتسباتها، بما يضمن لهم مواصلة مراحلهم التعليمية بكل فاعلية. وبينت أن خريجي المرحلة الثانوية هم نتاج منظومة تعليمية أرادت لها القيادة الرشيدة أن تكون من بين الأفضل عالميا.

وفق الجدول الزمني لإعلان النتائج أعلن أمس نتائج طلبة الصفوف من 9 حتى 12، وطلبة الصفوف من 1 حتى 8 سيتم إعلان نتائجهم يوم الخميس الموافق 30 يونيو عند الساعة 9:30 صباحاً، ويمكن للطلبة الاطلاع على الدرجات وطباعة شهادتهم بدءا من اليوم نفسه بعد إعلان نتائجهم ما بين الساعة 6 مساءً و6 صباحاً من خلال زيارة بوابة الطالب على الرابط www.studentportal.moe.gov.ae

119 طالباً وطالبة ضمن أوائل الثانوية العامة

› الإناث يتفوقن ويحصدن 84 مركزاً مقابل 35 للذكور

› سارة الأميري:

تقدم النتائج يعكس معارف ومهارات الطلبة التي نراهن عليها في المستقبل

› رابعة السميطي:

خريجو الثانوية نتاج منظومة تعليمية أرادتها القيادة ضمن الأفضل عالمياً

80

طالباً من «الحكومية» و20 من «الخاصة» و18 من «ثانويات التكنولوجيا التطبيقية»

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