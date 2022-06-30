«حمدان التعليمية» تبدأ عملية تحكيم الدورة 5 من مسابقة «مبتكرون»

المصدر: دبي - البيان

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باشرت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، عملية تحكيم الدورة الخامسة لمسابقة «مبتكرون» لفئة الصغار من عمر 9 الى 15 عاماً، وذلك في مختبر «فاب لاب الامارات» الواقع في مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار.

واستقبلت المؤسسة 157 مشاركة في مسابقة «مبتكرون» لفئة الصغار في دورتها الخامسة، حيث تم ترشيح 50 مشاركة لمرحلة التقييم الأولي، ومن ثم تم تأهيل 25 مشاركة للمرحلة النهائية من التحكيم. وقال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: تأتي مسابقة «مبتكرون» ضمن رسالة المؤسسة في استكشاف واستقطاب المواهب الابتكارية في مجتمع الإمارات.

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