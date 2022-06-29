متفوقو الثانوية العامة.. ثمار الجد وأمل المستقبل

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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فرحة لا تعلوها فرحها عندما يحين جني ثمار الجد والاجتهاد، ويحين وقت الفرح بعد عام دراسي مليء بالتحديات أمام أبنائنا وبناتنا خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/ 2022، للصف الثاني عشر بجميع مساراته، ويحدوهم أمل المستقبل.

وبحسب قائمة مؤسسة الإمارات للتعليم والمدرسي التي ضمت 119 طالباً وطالبة من المتفوقين على مستوى الدولة، أظهرت تفوقاً كبيراً للطالبات بـ 84 طالبة مقابل 35 طالباً، بنسبة 70.5%، وفي أبوظبي تواجد 23 طالباً وطالبة ضمن قائمة top، وأيضاً حققت الطالبات تفوق مقابل الطلاب حيث سجلن 7 طالبات لجميع المسارات مقابل 4 طلاب، و8 طالبات للثانوية التطبيقية مقابل 4 طلاب، كما تواجد طالبان من أبوظبي ضمن قائمة أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة، وهما علي حسن عيدروس أول ثانوية التكنولوجيا التطبيقية «متقدم»، وعاصم عمر محمود الأول في المسار العام «تعليم خاص» من مدرسة المهارات الخاصة.

وأكد المتفوقون وحاصدو المراكز المتقدمة أن الوصول إلى هذا المستوى المتقدم تتطلب منهم الجد والمثابرة طيلة العام الدراسي، وأشاروا إلى أهمية التركيز على مصادر تعلم واحدة وهو المنهاج الدراسي الوزاري المعتمد، وعدم التشتيت في المصادر الأخرى، بالإضافة إلى أهمية تنظيم الوقت واستذكار الدروس أول بأول، وعدم اللجوء إلى الدروس الخصوصية، وأن المدرسة ومناهجها كافية للوصول إلى معدل درجات عالٍ مع تعزيز المهارات الطلابية.

من جانبها قالت رقية عبدالله سعد من مدرسة المنهل الدولية بأبوظبي مسار متقدم «مصر» وحصدت مجموع درجات 99.81% إنها وضعت هدفها منذ بداية العام الدراسي بأهمية الوصول إلى مجموع عال حتى تتمكن من الالتحاق بكلية الطب، ومشيرة إلى دعم أسرتها ومدرستها لها، وأنها اعتمدت على المنهاج الدراسي الرسمي دون الاعتماد على مصادر أخرى.

طموح

وتقدمت رزان عبدالمنعم عبد الرحمن من مدرسة البشائر «السودان» وحصدت مجموع 99.93 % للمسار المتقدم ببالغ الشكر والعرفان إلى دولة الإمارات التي حققت لها البيئة الخصبة للتعلم، والوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة، ومؤكدة دعم أسرتها لها طيلة رحلتها الدراسية، وأن طموحها الالتحاق بكلية الطب البشري، ولافتة إلى أن مخرجات التعلم التي حصلت عليها في الإمارات ستأهلها بامتياز إلى المرحلة الجامعية والتي تتطلب أيضاً تحديات كبيرة على الطالب للوصول إلى هدفه والنهل من المعرفة.

كما أكدت اليازي إسماعيل الحوسني ثانوية التكنولوجيا التطبيقية «الإمارات» حصدت مجموع 97.7% أن هدفها أيضاً الالتحاق بكلية الطب البشري، أو الهندسة، حيث إنها تتمتع بميول علمية وهندسية، وقد استغلت دراساتها في الثانوية التطبيقية بانتهاز العديد من الفرص والوصول إلى مرحلة متقدمة في مجالي العلوم والرياضيات، يذكر أن اليازي زميلاتها قد توصلن إلى ابتكار طائرة بدون طيار خلال شهر الابتكار للعام الدراسي المنتهي.

إنجاز

من جانبها أهدت روان محمد موافي «فلسطين» من مدرسة الوردية الخاصة مسار عام، وحصدت مجموع 98.9 % إنجاز توفقها إلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة والتي وفرت جميع سبل النجاح، معتبرة الإمارات بلدها الثاني، كما تقدمت ببالغ شكرها وتقديرها إلى أسرتها التي دعمتها ووقفت بجانبها طيلة العام الدراسي حتى حققت هذا المركز المتقدم، ووصلت شكرها إلى مدرستها ومعلميها.

وعبرت خلود إسماعيل المرزوقي «الإمارات» مدرسة أم العرب مسار متقدم عن سعادتها الغامرة بتواجدها بين قائمة المتفوقين وتحقيها مجموع 99.65%، وان هذا الإنجاز تحقق بفضل الله ورعاية القيادة الرشيدة التي توفر جميع سبل النجاح لأبنائها وبناتها، حتى باتت الإمارات منصة للمبدعين والموهوبين، كما أهدت نجاحها إلى أسرتها التي دعمتها وساندتها، ومشيراً إلى وجهتها المقبلة وهي بالالتحاق بجامعة خليفة قسم الهندسة الطبية الحيوية.

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