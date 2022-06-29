الفجيرة.. 20 مركزاً متقدماً ضمن أوائل الثانوية العامة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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حققت إمارة الفجيرة 20 مركزاً متقدماً في قائمة أوائل الثانوية العامة جميعها من المواطنين، حيث تصدرت الإناث القائمة بعدد 19 طالبة مقابل طالب واحد، تراوحت النسب المئوية للعشرة الأوائل بين 98-96%، وتركزت التخصصات المطلوبة بين علوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي وبين هندسة الفضاء والهندسة الكيميائية والميكانيكية.

وعليه تقدم المستشار راشد عبيد الحفيتي رئيس مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية في حكومة الفجيرة، بالتهنئة لكل الطلبة الأوائل الذين حققوا نتائج مشرّفة في ختام العام الدراسي 2021-2022، متمنياً لهم مواصلة مسيرتهم الدراسية بنجاح وتفوق، وأن يكونوا دوماً نماذج مشرّفة لشباب المستقبل القادر على إثبات جدارته بالريادة على كل المستويات العلمية والعملية.

وأشار الحفيتي إلى أن التعليم كان وسيظل في مقدمة القطاعات التي توليها دولة الإمارات كل الدعم والاهتمام والرعاية، بهدف إعداد جيل قادر على تحقيق أعلى مستويات التميز من أجل خدمة وطنهم بكفاءة.

من جهتهن، أعربت طالبات أوائل الثانوية العامة بالفجيرة، مسار النخبة لهذا العام الدراسي، عن سعادتهن الغامرة بحصولهن على نسب عالية تؤهلهن إلى تحقيق طموحهن في دراسة التخصص المطلوب وتأهيلهن ليصبحن قيادات نسائية يساهمن في نهضة وطنهم الإمارات.

علوم الكمبيوتر

وقالت الطالبة مريم أحمد الحمودي من مدرسة المعرفة1 بنات مسار النخبة: الحمد لله الذي وفقني وأتاح لي كل هذا النجاح وكل هذا التفوق، وتصدر اسمي في قائمة الأوائل على مستوى الدولة بمجموع 98.55%، مشيرة إلى سعيها على الدوام إلى الاجتهاد، حيث كانت عاقدة العزم على تحقيق نسبة متميزة لتحصد هذا التفوق بفضل الله تعالى، وتطمح مريم إلى دراسة علوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي، وذلك لما يمثله من تخصص مهم يتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات ورؤيتها خلال الخمسين عاماً المقبلة، تهدي كما مريم تفوقها ونجاحها إلى والديها، اللذين وفرا لها كل السبل التي أدت إلى هذا التفوق، كما شكرت إدارة المدرسة وكل معلماتها اللاتي كان لهن الفضل الكبير في تلقي دروسها بكفاءة في ظل بيئة مليئة بالتشجيع والتحفيز.

هندسة كيميائية

وعبّرت الطالبة فاطمة محمد سعيد الظنحاني من مدرسة الماسة بنات، عن مشاعر بالفرحة والسعادة لحصولها على المركز الثالث في مسار النخبة بنسبة 98.5% في قائمة أوائل الثانوية، وتأمل أن تكمل مسيرتها بتفوق بدراسة الهندسة الكيميائية، لتكون في المستقبل نموذجاً وعنصراً متميزاً لتساهم في بناء وطنها الإمارات.

وأهدت الطالبة فاطمة، تفوقها ونجاحها إلى أسرتها وإلى إدارتها المدرسية ومدرساتها التي كان لهن الفضل في مسيرة التميز الدراسي، وتوجهت بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على دعمهم المتواصل للعملية التعليمية الذي كان له الأثر الكبير في تميزهم في مسيرتهم العلمية.

هندسة الطيران

وأكدت الطالبة فاطمة خميس محمد اليماحي من مدرسة الماسة بنات والسادسة على لائحة الأوائل بمسار النخبة، حصولها على نسبة 98.2%، موضحة أن نجاحها لم يكن مصادفة، وإنما نتاج جد واجتهاد وتوكل على الله، لافتة إلى أنها حرصت على تنظيم وقتها والإصرار على المضي في طريق التفوق باستذكار دروسها والتحضير جيداً للامتحانات، وتحمد الله على حصولها على مركز متقدم في قائمة الأوائل، ليؤهلها لدراسة هندسة الطيران والفضاء.

الطالبة غدير محمد الزيودي، حصلت على الترتيب (السابع) بمعدل 98.1% من مدرسة المعرفة 1 بنات، تأمل في دراسة تخصص علوم الكمبيوتر لكي تساهم في نهضة وبناء وطنها الإمارات، وتوجه غدير مشاعر فياضة بالشكر والعرفان إلى أسرتها التي وفرت لها الأجواء المريحة والمناسبة للتفوق، كما تقدمت بالشكر إلى معلماتها وإدارة مدرستها على اهتمامهم ودعمهم وتشجيهم الدائم للطالبات، وتوفير البيئة الممتازة لتلقي دروسهم التي كان لها الأثر الكبير في تفوقها.

هندسة الكمبيوتر

وأعربت فاطمة حسن الغسية الظنحاني من مدرسة الماسة بنات عن بالغ سعادتها بهذا التفوق الذي لطالما حلمت به وحصولها على نسبة 98%، وأشارت إلى رغبتها باستكمال دراستها في مجال هندسة الكمبيوتر بجامعة الإمارات، مرجعة سبب تفوقها إلى تمسكها بطموحها واجتهادها وأيضاً تشجيع والدتها لها وتوفيرها كل سبل النجاح، فضلاً عن جهود مدرستها ومعلماتها التي اعتبرتها أحد أهم الدعائم القوية التي ساهمت في تفوقها، كما أكدت على اهتمام دولة الإمارات بمخرجات التعليم ودعمها الكبير لطلبتها بكل الوسائل والتقنيات التي ساهمت في تحقيقهن هذا التميز والتفوق.

وعبّرت الطالبة خديجة سالم الظنحاني من مدرسة الماسة بنات عن سعادتها الغامرة بالنجاح وحصولها على نسبة 97.2% مسار النخبة، مشيرة إلى أن حلمها قد تحقق بفضل الله، وبفضل أسرتها التي تعد التميز والنجاح حقيقة لابد منها، وأهدت نجاحها لوالدتها التي ساندتها في مشوارها التعليمي، وإلى والدها وأهلها ومعلماتها وإدارة مدرستها، وأشارت إلى رغبتها بدراسة تخصص علوم الحاسب والأمن السيبراني.

وتقدمت بالشكر إلى وزارة التربية والتعليم على جهودها البارزة في توفير أفضل الوسائل وأحدثها في سبيل إعداد الطالب وفق منظومة تعليمية متميزة من المقررات الدراسية المطورة.

هندسة ميكانيكية

وتحقق حلم الطالبة شهد أحمد محمد الظنحاني من مدرسة الماسة بنات، مسار النخبة بتفوقها الذي حصلت فيه على نسبة 97.16%، وتفضل دراسة الهندسة الميكانيكية في الجامعة، حيث أهدت نجاحها وتفوقها إلى عائلتها التي حرصت دوماً على تشجيعها وتوفير الجو المناسب لها للمذاكرة بكل ارتياح وإلى مدرستها ومعلماتها اللاتي قدمن لها الدعم المعنوي طوال مسيرتها للتحصيل العلمي لتحصد النجاح والتفوق باستمرار.

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