جامعة هيريوت وات دبي تحتفل باليوم العالمي للمرأة في الهندسة

المصدر: دبي - البيان

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استضافت جامعة هيريوت وات دبي، أمس، مهندسة الطيران الإماراتية الدكتورة سعاد الشامسي، ضمن الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة في الهندسة (INWED) لتكريم وتشجيع مشاركة المرأة في مجال الهندسة.

تم إطلاق اليوم العالمي للمرأة في الهندسة لأول مرة في المملكة المتحدة في 23 يونيو 2014 من قبل جمعية الهندسة النسائية (WES) للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 95 لتأسيسها.

وقالت الدكتورة سعاد الشامسي، التي عملت في أكبر مشاريع الطيران في دولة الإمارات: كان من دواعي سروري الاحتفال بنجاح المهندسات الشابات في الإمارات بالتعاون مع جامعة هيريوت وات دبي. على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه في العقود القليلة الماضية، لا تزال المرأة تمثل تمثيلاً ضعيفاً في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

لذلك، أعتقد أنه من المهم جداً تشجيع الشابات على الانطلاق في هذه الرحلة. أنا أدين بالفضل للدعم الذي قدمته لي حكومة الإمارات والموجهون الذين وجهوني على طول الطريق. أعتقد أن المؤسسات التعليمية لها دور حاسم تلعبه في تمكين الفتيات الصغيرات وتعليمهن أن طموحهن ليس لديه حدود بغض النظر عن المجال الذي يخترنه.

وقالت الدكتورة رولا شرقي، الأستاذة المساعدة في كلية الهندسة والعلوم الفيزيائية: يسعدنا استضافة الدكتورة سعاد الشامسي اليوم. رحلتها هي مثال حقيقي على ما يمكن أن تحققه النساء عندما يؤمنّ بأنفسهن وعندما يكون لديهن الدعم المؤسسي المناسب. كمؤسسة عالمية، لدينا مسؤولية لتسليط الضوء على الفوارق الاجتماعية ونقص التمثيل.

تحديات

وشاركت الدكتورة سعاد الشامسي رحلتها المهنية والتحديات مع المهندسات الطموحات بما أنها أول امرأة إماراتية تعمل كمهندسة طيران. ومن بين المتحدثين الآخرين د. شثا الزبيدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بروكسون لإدارة المشاريع»، ود. هاجر حكيم، أستاذ مشارك ومدير أول للدراسات في كلية علوم الأرض والبنية التحتية في جامعة هيريوت وات، دبي ؛ تانيشي ماثور - محلل أعمال في قسم الذكاء الاصطناعي والبيانات في شركة «ديلويت» ؛ ليليانا كالديرون جيريز - طالبة في جامعة هيريوت وات، دبي - ماجستير في هندسة الطاقة المتجددة.

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