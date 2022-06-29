تخريج 1435 طالباً وطالبة بجامعة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفلت جامعة أبوظبي بتخريج الدفعة السادسة عشرة التي تضم 1435 خريجاً وخريجة، من بينهم 858 من طلبة برامج البكالوريوس و577 من طلبة برامج الدراسات العليا. كما ضمت الدفعة السادسة عشرة 749 خريجاً وخريجة من الحاصلين على مرتبة الشرف.

وشهد الحفل تخريج أولى دفعات الخريجين من بكالوريوس إدارة الأعمال ضمن مسار «ريادة الأعمال والابتكار»، الذي يُعد ضمن ما تطرحه الجامعة من برامج دراسية لمواكبة الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل، وبذلك تكون جامعة أبوظبي قد خرجت منذ انطلاق مسيرتها في العام 2003 أكثر من 24 ألف خريج وخريجة.

وحضر حفل التخرج البروفيسور وقار أحمد، مدير جامعة أبوظبي، والبروفيسور توماس هوستيتلر، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور حمد العضابي، نائب مدير الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، والبروفيسور فيليب هاميل نائب مدير الجامعة المشارك للبحث العلمي والتطوير الأكاديمي، وسالم مبارك الظاهري، المدير التنفيذي للعلاقات المجتمعية، وعمداء الكليات، وأعضاء الهيئات الأكاديمية والإدارية وأولياء أمور الخريجين والخريجات.

منجزات

وأكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، اعتزاز جامعة أبوظبي بما تحقق من منجزات أكاديمية منذ انطلاق مسيرة الجامعة في العام 2003.

ومواصلة ترسيخ مكانتها الرائدة ضمن أفضل الجامعات محلياً وإقليمياً ودولياً، مشيراً إلى أن جامعة أبوظبي هيّأت للخريجين والخريجات بيئة تعليم معززة للإبداع وفق أرقى الممارسات العلمية والعملية، بما يترجم استراتيجية الجامعة في بناء الكوادر الوطنية وفق أرقى المعايير العالمية، وبما يلبي احتياجات أجندة التنمية الوطنية ومئوية الإمارات 2071.

وقال البروفيسور وقار أحمد في كلمته بمناسبة الحفل: «نتوجه في هذه المناسبة الطيبة بعظيم الشكر والامتنان إلى قيادة الإمارات الرشيدة، إننا نعتز بتخريج شباب وشابات يتحلون بالذكاء والثقة والكفاءة والطموح، مستعدين ليضعوا بصمتهم، ومتسلحين بالمهارات والقيم التي تجعلهم قادرين على تغيير العالم نحو الأفضل، حيث نلتزم بأن نكون على مستوى عالمي، وضمن أفضل المؤسسات الأكاديمية على مستوى الدولة والمنطقة والعالم وفق اعتمادات وتصنيفات عالمية مرموقة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز