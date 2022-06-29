12 ألف طالب وطالبة يلتحقون بالدراسة الصيفية في كليات التقنية العليا

المصدر: دبي - البيان

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التحق 12559 طالباً وطالبة بالفصل الدراسي الصيفي بكليات التقنية العليا، وذلك ضمن 213 مساقاً دراسياً مطروحاً على مستوى 1032 شعبة دراسية، من بينهم 3303 طلاب وطالبات ممن سجلوا في الدراسة الصيفية بهدف إتمام متطلبات التدريب العملي بما يدعم تخرجهم دون أي تأخير، حيث يؤدي الطلبة امتحاناتهم نهاية يونيو الحالي على أن تعلن النتائج في الأسبوع الأول من يوليو المقبل.

وأوضح الدكتور خالد الحمادي، مدير القبول والتسجيل في كليات التقنية العليا، أن الدراسة الصيفية تساعد الطلبة وخاصة من لديهم رغبة في تسريع إنجازهم الأكاديمي أو تحسين مستوياتهم، وكذلك من يواجهون تدني معدلاتهم التراكمية فيكون لديهم فرصة لدراسة مساقات تساهم في رفع معدلاتهم وتفادي الحصول على أية إنذارات أكاديمية.

مشيراً الى أن المساقات الدراسية يتم طرحها خلال الفصل الصيفي بذات الآلية المعمول بها في الدراسة العادية، وذلك وفق نموذج التعليم «الهجين»، حيث يقدم الطلبة بعض المساقات عن بُعد وأخرى وجهاً لوجه وفق احتياجات الدراسة التطبيقية، في حين أن الامتحانات يتم أدؤها داخل الكليات.

توجيه

وأشار الى أنه يتم توجيه الطلبة قبل التسجيل للدراسة الصيفية للاستعانة بالمرشد الأكاديمي لمساعدتهم في تحديد احتياجاتهم من المواد الدراسية والتسجيل فيها بما يدعم نجاح خطتهم الدراسية.

وحول دعم الطلبة للخريجين لإنهاء متطلباتهم الدراسية، ذكر الدكتور الحمادي أنه تم إتاحة الفرصة للطلبة المتوقع تخرجهم خلال الفصل الصيفي لإتمام متطلبات التخرج المتعلقة بالتدريب العملي بما يمكنهم من التخرج في موعدهم المحدد وفق برامجهم وخططهم الدراسية.

مشيراً إلى أن الدراسة الصيفية تكون مكثفة لكافة المساقات المطروحة من مختلف التخصصات التي تشمل الهندسة والعلوم الصحية والإعلام وإدارة الأعمال وعلوم الكمبيوتر والمعلومات والتربية، وسيقدم الطلبة امتحانات الفصل الصيفي نهاية الشهر الحالي على أن يتم إعلان النتائج في الأسبوع الأول من يوليو القادم.

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