94.4 % نسب النجاح العامة لطلبة الثاني عشر

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي نتائج الصف 12 لطلبة المدارس الحكومية والخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري للعام الدراسي 2021-2022 حيث حقق طلبة الصف 12 نتائج متقدمة في حصيلة نهاية العام الدراسي، وبلغت نسبة النجاح العامة 94.4%، فيما تقدم للامتحان 28,775 طالب وطالبة وذلك من طلبة المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة.

وحقق طلبة الصف 12 في المدارس الحكومية في مسار النخبة البالغ عددهم 648 نسبة نجاح بلغت 98%، أما طلبة المسار المتقدم والبالغ عددهم 5,781 حققوا نسبة نجاح بلغت 98.6% فيما حقق طلبة المسار العام البالغ عددهم 13,090 نسبة نجاح بلغت 90.7%، وبلغ عدد طلبة الصف 12 في المسار التطبيقي 1,038 طالب.

أما بالنسبة للمدارس الخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري، فقد حقق طلبة المسار المتقدم للصف 12 والبالغ عددهم 5,835 نسبة نجاح بلغت 98.6% فيما حقق طلبة المسار العام البالغ عددهم 2,383 نسبة نجاح بلغت 93.2%

وكان قد تقدم لامتحانات نهاية العام الدراسي 2021-2022، 20,557 من طلبة الصف 12 في المدارس الحكومية، فيما تقدم 8,218 من طلبة الصف 12 في المدارس الخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة.

وبدورها هنأت معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، الطلبة وذويهم على ما حققوه من نتائج متقدمة في الصف 12 تعكس تقدمهم الأكاديمي الكبير وجودة ما يمتلكونه من معارف ومهارات نراهن عليها في المستقبل لإستدامة تطور وتقدم الإمارات في مختلف المجالات، إذ تضافرت مختلف الجهود لتوفير كافة سبل تقدم أبنائنا الطلبة لتميكنهم للانتقال لمرحلة التعليم الجامعي بكل ثقة واقتدار.

وتوجهت معاليها بهذه المناسبة بالشكر الجزيل للقيادة الرشيدة على ما أولته لملف التعليم وتقدم الطلبة من دعم كبير ومتابعة مستمرة على كافة المستويات لتحقيق التطبيق الأمثل لمفهوم الاستثمار في الإنسان وتمكينه من صناعة مستقبله وإلهامه ليقود مستقبلا الحراك التنموي المشهود في الدولة، مبينة معاليها أنه مع كل دفعة جديدة من خريجي المرحلة الثانوية يكبر الأمل وتتعاظم طموحات الإمارات بأبنائها للوصول إلى المأمول منه في مجمل خططها واستراتيجياتها الوطنية في شتى المجالات.

و بينت معاليها أن أدوار كل عناصر المنظومة التعليمية الوطنية وتكاملها فيما بينها كان لها بالغ الأثر في الوصول إلى النتائج الماثلة، فلأولياء الأمور أدوار كبيرة أسهمت عبر متابتعهم المستمرة لذويهم من توفير الشراكة الحقيقة التي تجمع فيما بينهم وبين المؤسسة بما انعكس إيجابا على مسيرة وتحصيل أبنائهم، كما بذل المعلمون والمعلمات جهود جبارة على مدار العام الدراسي لتمكين طلبتنا ورفدهم بكافة مقومات ريادتهم، لتمكينهم من الانتقال لمرحلتهم المعرفية المقبلة بكل يسر وسهولة، وبما يضمن لهم الريادة والتميز فيها أيضا، مؤكدة معاليها على أن المعلم كان وسيظل ركيزة المنظومة التعليمية الوطنية بما يمتلكه من معارف ومهارات مواكبة لأحدث الممارسات التعليمية المتبعة عالميا في مجال التعليم.

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