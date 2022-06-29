محمد بن راشد: نبارك للوطن دفعة جديدة من أبنائه وبناته قادة مستقبله

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/‏‏‏‏‏‏‏2022، مباركاً للطلبة والآباء والأمهات والوطن تخريج دفعة جديدة من أبنائه وبناته، مبشراً إياهم بأن أيامهم القادمة أجمل وأعظم.

وتحدث سموه مع مزون خليفة سالم الحافري الكتبي، الأولى في مسار النخبة من مدرسة فلج المعلا الحلقة 2-3 بنات في أم القيوين، والطالبة سمية عبد الله سالم حمد الكتبي، الأولى في مسار عام من مدرسة العطاء في العين، مباركاً لهما ومهنئاً بالتفوق.

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وقال سموه في تدوينة عبر «تويتر» أمس: «تحدثت قبل قليل مع مزون الكتبي وسمية الكتبي من أوائل الثانوية العامة لتهنئتهما.. نبارك للأوائل.. نبارك للخريجين.. نبارك لجميع الآباء والأمهات.. نبارك للوطن دفعة جديدة من أبنائه وبناته.. جنوده.. رجاله ونسائه.. وقادة مستقبله.. ونبشرهم بأن أيامهم القادمة أجمل وأعظم بإذن الله».

متفوقون

وأعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أوائل طلبة الصف 12 في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري للعام الدراسي 2021-2022، وثانويات التكنولوجيا التطبيقية، في أربعة مسارات تعليمية (النخبة والعام والمتقدم ومسار برنامج العلوم المتقدمة) وضمت القائمة 8 طلاب، بواقع 3 طلبة في التعليم العام، لثلاثة مسارات دراسية (النخبة والعام والمتقدم)، وطالبين من التعليم الخاص في المسارين المتقدم والعام، و3 طلاب من ثانويات التكنولوجيا التطبيقية لثلاثة مسارات تعليمية (برنامج العلوم المتقدمة، والمتقدم، والعام).

وتصدر مسار النخبة قائمة الأوائل فيما جاء ثلاثة طلاب من المسار المتقدم، وثلاثة طلاب في المسار العام، وطالب واحد في برنامج العلوم المتقدمة، وضمت قائمة الأوائل الطالبة مزون خليفة سالم الحافري الكتبي من مدرسة فلج المعلا للحلقة الثانية والثالثة بنات، من مسار (النخبة).

والطالبة سمية عبد الله سالم حمد الكتبي من مدرسة العطاء، من المسار (العام)، والطالب عبد الرحمن مصطفى بدوي الخلفي من مدرسة عبد الله بن الزبير للحلقة الثالثة بنين، من المسار (المتقدم)، والطالب فارس إسلام عبد الحميد أحمد رضوان من المدرسة الأهلية الخاصة فرع الغبيبة، من المسار (المتقدم)، والطالب عاصم عمر محمود من مدرسة المهارات الخاصة، من المسار (العام).

والطالب محمد إبراهيم جمال محمد المنصوري من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية فرع رأس الخيمة، من مسار برنامج (العلوم المتقدمة) والطالب علي حسن عيدروس الحبشي من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية فرع أبوظبي، من المسار (المتقدم)، والطالب محمد عبيد محمد بن أحمد الطنيجي من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية فرع أم القيوين من المسار (العام).

تدوينة

وبارك معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية و التعليم، لأوائل طلبة الثانوية العامة نجاحهم في امتحانات هذا العام، وخص بالتهنئة المتفوقين منهم.

وقال معاليه عبر حسابه على «تويتر»: «طلبة اليوم هم قادة المستقبل‬، ألف مبروك لطلبتنا المتميزين، الشكر والتقدير للمعلمين وأولياء الأمور والعاملين في الحقل التربوي على جهودهم المخلصة لاستدامة التعلم وجودة التعليم».





جهود

ومن جهتها، هنأت معالي سارة الأميري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، أوائل الثانوية على جهودهم التي تكللت بالتفوق والريادة، متمنية لهم دوام التميز.

وقالت معاليها عبر حسابات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي: «كوكبة جديدة من طلبة الصف الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، تتكلل جهودهم بالتفوق والريادة في ختام رحلتهم التعليمية المدرسية في جميع المسارات، ونتمنى لهم دوام التميز».

ومن جانبها، باركت الدكتورة رابعة السميطي، مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، لطلبة الصف الثاني عشر هذا التميز والريادة في مرحلة هامة من مراحل مسيرتهم التعليمية، قائلة:« فهم حصيلة منظومة تعليمية أرادت لها القيادة الرشيدة أن تكون من بين الأفضل عالمياً، وذلك عبر توجهاتها المباشرة ومتابعتها الحثيثة لكل ما يتصل بالشأن التعليمي».

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