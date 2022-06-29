تخريج طلبة الثانوية في «الأكاديمية الأولى» بعجمان

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

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شهد الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، مساء أمس، حفل تخريج الدفعة الرابعة من طلاب الثانوية العامة، بمدرسة الأكاديمية الأولى الخاصة في عجمان، البالغ عددهم 70 طالباً وطالبة، حيث حضر الحفل 800 من أولياء الأمور.

كما حضر الحفل الذي أقيم على مسرح مركز الإبداع الثقافي في عجمان، عدد من الشيوخ ومجلس الأمناء ومديري بعض المدارس، حيث وزع الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، الشهادات الدراسية على الخريجين، وتكريم المتفوقين منهم، مهنئاً الخريجين على قطفهم لما غرسوه خلال 12عاماً من حياتهم، وما بذلوه من جهد خلال دراستهم في الأكاديمية الأولى.

كما حثهم على مواصلة تحصيلهم الدراسي للحصول على أعلى الدرجات العلمية، بما يخدم حياتهم العملية والمجتمعية، وللمساهمة في مسيرة التنمية في دولة الإمارات، والمشاركة في بناء مجتمع المعرفة القائم على العلم والابتكار والتميز.

تخصصات

ووجّه الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، الخريجين لاختيار التخصصات التي يحتاجها سوق العمل العام والخاص، لا سيما التخصصات العلمية التي تثري الخطط المستقبلية والرؤى الاستراتيجية التي وضعتها الدولة، وتعتمد على العنصر المواطن في تطوير سوق العمل، بصفته أداة التنمية وهدفها.

وأوضح أن هؤلاء الخريجين يعدون ثروة وطنية غالية، يجب أن تحاط بكل مقومات الرعاية والعناية، وهم يتطلعون لمستقبل مشرق، يحتاج الواحد منهم لمن يعينه ويوجهه ويدفعه لمواصلة مسيرته الموفقة، حتى يبلغ آماله، بتوفيق من الله تعالى.

وفي ختام الحفل، قدمت إدارة المدرسة درعاً تذكارية إلى رئيس ديوان حاكم عجمان، تكريماً له، لتشريفه الحفل.

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