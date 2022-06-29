تعاون معرفي بين جامعتي «حمدان الذكية» وبنسلفانيا

المصدر: (دبي - البيان)

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استقبلت جامعة حمدان بن محمد الذكية، وفداً من طلبة برنامج الدكتوراه في جامعة بنسلفانيا؛ لبحث آفاق التعاون المعرفي وتطوير تبادل البحث العلمي المشترك. وكان في استقبال الوفد البروفيسور نبيل بيضون، نائب رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية للشؤون الأكاديمية، والبروفيسور أوونيي أووفيسو رئيس قسم برنامج الدراسات الصحية.

وقال البروفيسور نبيل بيضون: «تكتسب الشراكة المعرفية بين الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية العالمية أهمية كبيرة في الارتقاء بمستوى تبادل الخبرات، ومشاركة أفضل المنهجيات التعليمية الكفيلة بمواكبة التغيرات المتسارعة في عالم اليوم، وضمان استمرارية العملية التعليمية رغم التحديات. ونحرص على المضي قُدماً في مشاركة تجربتنا الرائدة في التعليم الذكي، وتطوير آفاق التعاون مع الجامعات والمراكز الأكاديمية الرائدة عالمياً، دعماً لرؤية الجامعة في قيادة الابتكار في التعليم الذكي.

وفي ختام الزيارة، أشاد الوفد بالمكانة الإقليمية التي تحظى بها جامعة حمدان بن محمد الذكية، كونها مؤسسة أكاديمية رائدة في تبنّي الابتكار وتوظيفه في التعليم الذكي بما يخدم الأبحاث الأكاديمية، مؤكدين على تطلعهم نحو تعزيز آفاق التعاون في البحوث العلمية التشاركية والاستفادة من خبرات كلتا الجامعتين.

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