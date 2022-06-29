جامعة الإمارات و«جائزة حمدان للعلوم الطبية» تناقشان التعاون البحثي

المصدر: (دبي - البيان)

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أكدت جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، أهمية التعاون المشترك بين الطرفين، لتفعيل الشراكة الاستراتيجية، التي تسهم بشكل مباشر في إثراء وتعزيز ثقافة البحث العلمي، والارتقاء بمخرجاته، تحقيقاً للأهداف والرؤى المستقبلية، وتشجيع الباحثين من أعضاء هيئة التدريس والطلبة، والعمل على نشر بحوثهم العلمية.

جاء ذلك، خلال لقاء العمل المشترك، الذي عقد في مقر الجائزة في دبي، بحضور عبد الله بن سوقات، المدير التنفيذي للجائزة، والدكتور أحمد مراد، النائب المشارك لشؤون البحث العلمي في جامعة الإمارات، والدكتور جمعة الكعبي، عميد كلية الطب والعلوم الصحية بالإنابة، والدكتور رامي بيرم، مساعد العميد للدراسات العليا والبحث العلمي.

والدكتورة خديجة برخ، منسقة المكتب البحثي في كلية الطب والعلوم الصحية. وقال عبدالله بن سوقات: إن الجائزة شكلت منصة لإطلاق البحوث العلمية الرائدة في المجالات الطبية المختلفة، ما أعطى للجائزة بعداً وأهمية كبيرة، كواحدة من الجوائز العلمية الرائدة. وأكد الدكتور أحمد مراد، أهمية ودور الجائزة منذ انطلاقتها، حيث ساهمت في تشجيع الباحثين من الطلبة والأكاديميين، للنهوض بدور البحث العلمي.

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