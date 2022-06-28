عاصم محمود الأول في «مسار عام» تعليم خاص:
أشكر الإمارات التي منحتني فرصة التفوق
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أبدى عاصم عمر محمود، فلسطيني، من مدرسة المهارات الخاصة، الأول في «مسار عام»، سعادته الغامرة بتفوقه وحصوله على الترتيب الأول.
وقال لـ«البيان»: «سعادتي لا توصف وأحمد الله أنني من أوائل الثانوية العامة، وأتقدم ببالغ الشكر والعرفان إلى دولة الإمارات التي منحتني ووفرت لي البيئة الخصبة للتفوق».
وأوضح عاصم محمود أنه حصل على هذا الترتيب بالمثابرة ودعم الأسرة ومناهج التعليم التي تحفز الإبداع والتفوق، وحول خططه المستقبلية وطموحة قال: «أطمح الالتحاق بتخصص الفيزياء تمهيداً لأن أصبح أستاذاً جامعياً في هذا التخصص».