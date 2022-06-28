سمية الكتبي أولى العام «حكومي»: شكراً محمد بن راشد ونجاحي لم يأتِ من فراغ

المصدر: متابعة: جميلة إسماعيل

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عبّرت سمية عبد الله الكتبي، الأولى على مستوى الدولة في الثانوية العامة عن المسار العام «حكومي»، عن فرحتها اللامحدودة، إثر تلقيها لاتصال من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحديثه معها وتهنئتها، واعتبرت مكالمة سموه، أغلى هدية تلقتها إثر نجاحها وتحقيقها للإنجاز.

الكتبي التي درست بمدرسة العطاء في منطقة العين، قالت لـ «البيان»: «أستطيع القول بأن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تدفعني فعلياً إلى بذل المزيد من التقدم والنجاح، على درب التحصيل العلمي، وصولاً بمشيئة الله تعالى إلى الشهادة العليا التي تؤهلني لخوض معترك الحياة العملية، وأنا متسلحة بالعلم والمعرفة وخدمة وطني».

وتابعت: «سأكمل تعليمي في جامعة الإمارات في تخصص الهندسة، وربما هندسة الفضاء».

وأضافت الكتبي: «أريد التنويه بنقطة، مفادها أن حصولي على المركز الأول لم يأتِ من فراغ، وإنما بسبب حرصي على الدراسة والمراجعة باجتهاد، وتفاؤلي الدائم، وامتلاكي لخطة وإرادة النجاح والتفوق، والحذر من التفكير السلبي بعدم التفوق، وعدم السقوط فريسة المخاوف من الفشل».

كما قال والدها عبد الله الكتبي، في حديثه لـ «البيان»: «لا أملك إلا أن أشكر وعائلتي القيادة الرشيدة لدولة الإمارات الغالية، لما تقدمه من رعاية ودعم لمسيرة التعليم، ومتابعتها بشكل مستمر ومباشر وحثيث، وذلك بهدف تأهيل جيل من الطلبة المتفوقين علمياً، والقادرين على المنافسة وتحمل المسؤولية، بروح إيجابية لا ترضى بالدون».

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