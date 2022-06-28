فارس إسلام الأول في المسار المتقدم يحلم بالطب

المصدر: دبي - نورا الأمير

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عبر الطالب فارس إسلام عبد الحميد رضوان، الحاصل على المركز الأول في المسار المتقدم بالمدرسة الأهلية الخاصة في الشارقة، عن سعادته بالتفوق، متوجهاً بالشكر إلى القيادة الحكيمة في دولة الإمارات وإلى الأسرة التعليمية وذويه على جهودهم التي تكللت بالتفوق في امتحانات الثاني عشر.

وأهدى فارس تفوقه إلى والديه وإلى دولة الإمارات بلده الثاني وجمهورية مصر العربية بلده الأول، كما تقدم بشكر خاص إلى الهيئتين الإدارية والتدريسية في المدرسة الأهلية الخاصة على ما بذلوه من جهود خلال العام الدراسي، موضحاً أن المثابرة والتركيز والاجتهاد نحو تحقيق الأهداف تعد أهم مفاتيح النجاح لأي طالب.

وعن التخصص الذي يضعه نصب عينيه قال: أطمح باستكمال دراستي في تخصص الطب، وأن أحافظ على تميزي العلمي أيضاً لأتمكن من خدمة الوطن ورد جميله.

وذكر والده الذي استقبل الخبر بفرحة عارمة أن ابنه قدم بشكل ممتاز واجتهد خلال العام الدراسي إلا أن وجود اسمه ضمن باقة الأوائل كان مفاجأة مميزة أثلجت صدورنا، متوجهاً بتحية تقدير إلى دولة الإمارات حكومة وشعباً، قائلاً إنه لا يوجد كلمات تفي القيادة الرشيدة التي تعمل من أجل رفعة وتطور الدولة وتولي أبناءها الأهمية الكبيرة، معتبرة الاستثمار في الإنسان هو المرتكز الرئيس في تطور الدول ونهضتها.

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