30 % خصومات لموظفي حكومة أم القيوين للدراسة بكلية الأفق الجامعية

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وقعت حكومة أم القيوين مذكرة تفاهم مع كلية الأفق الجامعية بالشارقة، تقوم بموجبها كلية الأفق بتوفير منح دراسية لموظفي حكومة أم القيوين الراغبين في إتمام دراستهم الجامعية في درجة «البكالوريوس».

وقع الاتفاقية كل من: محمد سرور النقبي القائم بأعمال الأمين العام للمجس التنفيذي لإمارة أم القيوين، وفراس الطباع نائب المدير العام لكلية الأفق الجامعية.

تخصيص

وتتضمن المذكرة تخصيص صندوق منح دراسية لموظفي حكومة أم القيوين وعائلاتهم في درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال وبكالوريوس العلوم في تقنية المعلومات، على هيئة خصومات بنسبة 30%‎ إلى 50%‎ من الرسوم الدراسية.

وقال محمد سرور النقبي: إن المذكرة تأتي لدعم علاقات الشراكة بين الأمانة العامة للمجلس التنفيذي والمؤسسات التعليمية، بهدف تطوير الكفاءات الوطنية وتوفير فرص تعليمية لتوسيع مدارك الموظفين وتطوير الأداء والإنتاجية، وتعزيز القدرات.

تعزيز

ومن جانبه أوضح فراس الطباع، نائب مدير عام كلية الأفق، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار جهود إدارة الكلية والهيئة التدريسية من أجل توثيق أواصر التعاون المشترك بين المؤسسات التعليمية والقطاع الحكومي، إيماناً بدور الكلية في تعزيز المسؤولية المجتمعية ودورها في التأهيل العلمي، حيث كانت الكلية منذ نشأتها من أوائل المؤسسات التعليمية التي قامت بعقد مثل هذه الاتفاقيات مع الهيئات الحكومية والخاصة، وستضع الكلية كافة خبراتها العلمية والأكاديمية لتوفير فرص التعليم والتدريب لموظفي حكومة أم القيوين وعائلاتهم.

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