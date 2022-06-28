جامعة حمدان بن محمد الذكية تستقبل وفداً من طلبة برنامج الدكتوراه في جامعة بنسلفانيا

المصدر: البيان

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استقبلت جامعة حمدان بن محمد الذكية، وفداً من طلبة برنامج الدكتوراه في جامعة بنسلفانيا؛ لبحث آفاق التعاون المعرفي وتطوير تبادل البحث العلمي المشترك. وكان في استقبال الوفد البروفيسور نبيل بيضون، نائب رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية للشؤون الأكاديمية. والبروفيسور أوونيي أووفيسو رئيس قسم برنامج الدراسات الصحية.

وقال البروفيسور نبيل بيضون: "تكتسب الشراكة المعرفية بين الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية العالمية أهمية كبيرة في الارتقاء بمستوى تبادل الخبرات، ومشاركة أفضل المنهجيات التعليمية الكفيلة بمواكبة التغيرات المتسارعة في عالم اليوم، وضمان استمرارية العملية التعليمية رغم التحديات. ونحرص على المضي قُدماً في مشاركة تجربتنا الرائدة في التعليم الذكي، وتطوير آفاق التعاون مع الجامعات والمراكز الأكاديمية الرائدة عالمياً، دعماً لرؤية الجامعة في قيادة الابتكار في التعليم الذكي

وأضاف بيضون: "تتبنى جامعة حمدان بن محمد الذكية نهجاً يقوم على بناء جسور التعاون وقنوات التبادل المعرفي لتعزيز الشراكة الأكاديمية ودفع عجلة التعلُّم. ويسعدنا استقبال وفد طلبة برنامج الدكتوراه في جامعة بنسلفانيا، وننظر بثقةٍ حيال الآفاق المستقبلية للشراكة مع جامعة بنسلفانيا، باعتبارها تمثل إطاراً لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مركز التعليم الذكي في المنطقة العربية من جهة، وإحدى أعرق الجامعات الأمريكية من جهةٍ أخرى".

وشهدت الزيارة تبادل الأفكار والرؤى حول أهمية التشارك في مشاريع بحثية تطبيقية. كما اطلع الوفد على عرض شامل حول جامعة حمدان بن محمد الذكية، والذي أضاء على رؤيتها ورسالتها وأولوياتها الاستراتيجية،

وفي ختام الزيارة أشاد الوفد بالمكانة الإقليمية التي تحظى بها جامعة حمدان بن محمد الذكية، كونها مؤسسة أكاديمية رائدة في تبني الابتكار وتوظيفه في التعليم الذكي بما يخدم الأبحاث الأكاديمية، مؤكدين على تطلعهم نحو تعزيز آفاق التعاون في البحوث العلمية التشاركية والاستفادة من خبرات كلا الجامعتين.

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