مِنَح لأبناء المنطقة في جامعة خورفكان وخصم 30 % للمواطنين والمقيمين

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة أن الدراسة سوف تبدأ في جامعة خورفكان في المبنى الجديد بعد التوسعة مع بداية فصل الخريف الأكاديمي المقبل؛ أي في الأول من سبتمبر المقبل 2022.

كما أن فترة القبول في الجامعة تبدأ أول يوليو المقبل عبر كل وسائل التسجيل، حتى الحادي والعشرين من أغسطس 2022، في 4 كليات، وهي كلية الشريعة والقانون وكلية الآداب والعلوم وتقنية المعلومات وكلية إدارة الأعمال، ثم كلية علوم البحار والأحياء المائية التي يتم إنشاؤها بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية العالمية.

مِنَح

ولفت إلى أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة وجه بمنح دراسية للمواطنين من أبناء المنطقة، إضافة إلى خصم 30 % للطلبة المواطنين من الذين لا تنطبق عليهم شروط المنح والطلبة المقيمين.

جاء ذلك خلال مداخلة له عبر برنامج الخط المباشر من إذاعة الشارقة ظهر أمس والتي أكد خلالها أن الموقع الإلكتروني للجامعة أوشك أن ينتهي وسيتم إطلاقه نهاية الأسبوع الجاري - خصوصاً – صفحة تسجيل الطلبة وطريقة القبول، كما أن إدارة الجامعة على استعداد تام لاستقبال الطلبة، وكافة قاعات الدراسة جاهزة، لافتاً إلى أنه تم إضافة مختبرات جديدة في الكيمياء والأحياء والبيولوجيا.

إضافة إلى مختبر الحوسبة، ومستقبلاً سوف تكون هناك كليات مستقلة، كما أنه في كلية الشريعة والقانون سوف يكون هناك بكالوريوس في أصول الدين وبكالوريوس في القانون وماجستير في القانون العام وماجستير في القانون الخاص، وفي كلية الآداب والعلوم وتقنية المعلومات هناك بكالوريوس في الآداب في علم الاجتماع وببكالوريوس الآداب في التاريخ والحضارة الإسلامية وبكالوريوس في الإرشاد السياحي وببكالوريوس الآداب في العلاقات العامة وببكالوريوس الآداب في الاتصال وماجستير في التاريخ والحضارة الإسلامية أما برنامج تقنية المعلومات فسوف يطرح لاحقاً.

وأضاف أنه في كلية إدارة الأعمال هناك بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال وآخر في العلوم في إدارة سلسلة الإمدادات وماجستير في إدارة الأعمال، أما في كلية علوم البحار والأحياء المائية فسيكون هناك برنامجان للبكالوريوس، بكالوريوس العلوم في علوم البحار وببكالوريوس في علوم الأحياء البحرية، مبيناً أنه تم استكمال كافة الوثائق الرسمية الخاصة للحصول على الرخصة لجامعة خورفكان، فتم إرسالها إلى وزارة التربية والتعليم وهيئة الاعتماد الأكاديمي التي زارت الجامعة، فتمت الموافقة على الرخصة الأولية للجامعة.

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