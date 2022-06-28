315 ألف طالب وطالبة من مدارس خاصة يخضعون لاختبارات GL

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

ت + ت - الحجم الطبيعي

يخضع 315 ألف طالب وطالبة من مدارس خاصة تطبق المنهاج البريطاني، لاختبارات GL للتقدم الدراسي، من مختلف إمارات الدولة، مع اقتراب نهاية العام الدراسي الجاري، التي تنشرها المؤسسة الدولية جي إل إديوكيشن، (GL Education) بهدف تزويد المعلمين حول العالم ببيانات تساعدهم على تقييم أداء الطلاب في مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم وقياس تحصيلهم للمهارات الأساسية وتحديد الفجوات ودعمهم وضمان تحقيقهم لكامل إمكاناتهم والنجاح، وتستهدف طلبة الصفوف من الثالث إلى الثاني عشر.

وقالت أماندا كلارك، المديرة الدولية لمؤسسة جي إل إديوكيشن، إن 1.7 مليون طالب وطالبة حول العالم سيخضعون لاختبارات GL للتقدم الدراسي هذا العام، منهم 315 ألفاً من دولة الإمارات و103 آلاف طالب من مدارس مجموعة جيمس للتعليم.

وأوضحت كلارك أن هذه الاختبارات تمنح المدارس صورة متكاملة عن أداء طلابهم، وتساعدهم في تحسين خططهم وبناء استراتيجيات تحسينية لطلابهم.

اختبارات

وقال ماثيو بارون، مدير المرحلة الابتدائية للبنين في مدرسة البرشاء الوطنية، إن أهمية اختبارات قياس التقدم تكمن في كونها معياراً موثوقاً للتحصيل العلمي للطلبة والتقدم الأكاديمي المحرز خلال السنة الدراسية في مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم.

وفي هذا الإطار، توظف المدرسة في تحديد الثغرات الأكاديمية نظير ما يتم تدريسه في المنهاج الدراسي المقرر وتوفير المؤشرات الخاصة بالشهادات الدولية العامة من التعليم الثانوي، ويتم بعد ذلك مشاركة النتائج مع أولياء الأمور.

اعتماد

وأكدت ويندي بانكس مديرة مدرسة السلام الخاصة أن اختبارات GL هي اختبارات مصدق عليها خارجيًا في اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم معتمدة للمدارس التي تتبع منهج المملكة المتحدة. تساعد هذه الاختبارات المدارس في الحصول على رؤية محايدة للتعلم وتحديد أي ثغرات في تحصيل الطلاب للتخطيط الفعال لنتائج تعليمية أفضل، وسيتقدم ما يقرب من 425 طالبًا هذا العام لاختبارات GL بعد درجات الاختبار الموصى بها.

بيانات

وقالت تارا فوستر، مديرة المرحلة الابتدائية في مدرسة جيمس متروبول، تعتبر اختبارات GL مهمة للغاية، حيث توفر بيانات دقيقة للمدرسة يمكن أن تستخدمها لتحديد تطور الطلاب مقارنة مع التقييمات الأخرى، كما يستطيع المعلمون والقادة التربويون من خلالها متابعة أداء الطلاب ودرجة التقدم الذي يحرزونه.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز