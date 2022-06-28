جامعتا الإمارات وأبوظبي تبحثان إطلاق برنامج بحثي

المصدر: (العين - البيان)

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ناقشت جامعة الإمارات العربية المتحدة إطلاق برنامج بحثي مشترك مع جامعة أبوظبي، وذلك خلال زيارة قام بها وفد من الجامعة برئاسة الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك لشؤون البحث العلمي وعدد من ممثلي المراكز والكليات والإدارات بالجامعة، إلى الحرم الجامعي لجامعة أبوظبي في مدينة العين.

وكان في استقبال وفد الجامعة كل من الدكتور حمد العضابي، نائب مدير جامعة أبوظبي للشؤون الإدارية والمالية، البرفيسور توماس هوستيتلر، نائب مدير جامعة أبوظبي للشؤون الأكاديمية، والبرفيسور فيليب هاميل، نائب مدير جامعة أبوظبي المشارك لنجاح الطلبة، والدكتور حمدي الشيباني، عميد كلية الهندسة وعدد من مسؤولي الجامعة.

وأشار الدكتور أحمد مراد إلى أن الهدف من إطلاق هذا البرنامج البحثي هو تفعيل التعاون بين الجامعتين ودعم البحوث المتطورة في المجالات المهمة في الدولة للمساهمة في تحقيق الأجندة الوطنية وتحسين رفاهية المجتمع. وأضاف «نأمل أن يُثمر هذا التعاون عن العديد من الأبحاث المهمة وبراءات الاختراع في مجالات البحث العلمي مثل: الطاقة والمياه والذكاء الاصطناعي وهندسة البرمجيات والعلوم الصحية، بالإضافة إلى القضايا الاقتصادية والاجتماعية والعلوم البيئية وعلم المواد والصناعة».

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