جامعة أبوظبي تفتتح «مختبر المشروعات المستدامة»

المصدر: (أبوظبي-البيان)

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أطلقت جامعة أبوظبي«مختبر تطوير المشروعات المستدامة»، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ويقدم المختبر خدماته للطلبة والباحثين ورواد الأعمال والمبتكرين، حيث يسعى إلى تنمية مهارات ريادة الأعمال والابتكار المستدام من خلال تسليط الضوء على التحديات الملحة في عدة مجالات وسيوفر المختبر مساحة للابتكار مصممة لمساعدة الشركات المنبثقة والناشئة والقائمة والمؤسسات الحكومية على تطوير حلول أكثر استدامة لتحسين وتعزيز عملياتها اليومية.

وشهد افتتاح مختبر تطوير المشروعات المستدامة الجديد كل من البروفيسور وقار أحمد، مدير جامعة أبوظبي، والدكتور ألبرتو بيرالتا، مدير الابتكار وريادة الأعمال في جامعة أبوظبي وعدد من الممثلين عن جامعة أبوظبي وهالة العامري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للتنافسية، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي. ويتألف المختبر من خمس مناطق مختلفة، تقع في كافة مقرات جامعة أبوظبي في مدينة أبوظبي والعين ودبي والظفرة، وتوفر خدماتها في مجالات معينة في ريادة الأعمال.

وستساعد مناطق «التواصل» على ربط المبتكرين بالمجتمع والمستثمرين والشركات والوكالات في كل من القطاعين العام والخاص ببعضها البعض. وستدعم مناطق «ملائمة المنتج مع السوق» تطوير نماذج الأعمال وفق مستوى جاهزية الاستثمار (IRL) وتعزيز جهود إجراء تحليل السوق والجهات المعنية ودراسة النمو والاستدامة بالإضافة إلى الجوانب المالية والقانونية للأعمال، بما في ذلك «بلومبيرج روم» ومختبرات نمذجة الأعمال.

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