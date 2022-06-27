انطلاق امتحانات الإعادة لطلبة "التعليم المستمر" اليوم في 54 لجنة امتحانية

المصدر: دبي ــ رحاب حلاوة

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انطلقت اليوم امتحانات الإعادة للصفوف من العاشر حتى الثاني عشر في فئة التعليم المستمر المتكامل للفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الدراسي الحالي 2021-2022، وتستمر حتى الأول من يوليو المقبل، وتعمل الفرق المختصة في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي على حصر نتائج الطلبة تمهيدا لإعلان الجدول الزمني للنتائج خلال الأيام القليلة القادمة.

وحددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الفترة المسائية لاختبارات إعادة فئة "التعليم المستمر المتكامل" على فترتين الفترة الأولى تبدأ من الساعة 03:00 إلى 5:000 مساء، والفترة الثانية: من الساعة 05:30 إلى 07:30 مساء.

وحرصت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي على توفير رؤساء لجان ومنسقين لضمان سلاسة الاختبارات، وحددت المؤسسة 54 مقراً امتحانياً لعقد امتحانات الإعادة، بواقع 13 لجنة في دبي، و7 لجان في الشارقة، و10 لجان في إمارة عجمان، و2 في أم القيوين، و13 لجنة في إمارة رأس الخيمة و9 لجان في الفجيرة.

وتسعى منظومة التعليم المستمر المتكامل إلى توفير تعليم حديث وعصري مستمر لجميع فئات المجتمع بغض النظر عن سن المتعلم مع عدم ربطه بوقت محدد لإكمال المساقات التعليمية إلى جانب سعيها إلى محو الأمية الرقمية والأبجدية وربط الفئة المستهدفة بتطورات أسواق العمل من خلال الانخراط في أحد المسارات التي تلبي احتياجات وتوجهات تلك الأسواق إلى جانب تمكين فئة الإناث من الإسهام في قيادة التطوير المستقبلي من خلال تنمية مهارتهن الفردية مواكبة لرؤية دولة الإمارات واستقطاب وتأهيل الدارسين للالتحاق بالتعليم المستمر بجميع مساراته بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وتضييق الفجوة بين الجنسين.

وتمنح منظومة التعليم المستمر المتكامل الملتحقين بها مرونة في أوقات الدوام وتراعي ظروفهم من حيث العمر وطبيعة عملهم ويوفر كذلك خاصية التعلم عن بعد وذلك عن طريق تقديم منهاج إلكتروني متكامل كما ويستخدم نظام الساعات المعتمدة ويسمح للدارسين الانتقال بين المسارات.

ومن جهته أخري أكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن ما يتم تداوله على بعض قنوات التواصل الاجتماعي حول الإعلان عن الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية للطلبة للعام الدراسي الحالي غير صحيح، وأشارت إلى أن الفرق المختصة تعمل على حصر النتائج تمهيدا لإعلان الجدول الزمني للنتائج خلال الأيام القليلة القادمة.

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