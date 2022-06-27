رسائل نصية للإشعار بنتائج اختبارات «إمسات»

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

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أوضحت وزارة التربية والتعليم بأن نتائج اختبار الإمارات القياسي «إمسات»، لطلبة الصف الثاني عشر ستصل عبر إشعارات برسالة نصية تفيد بتوفر نتائج الاختبار، والتي تظهر بعد 15 يوم عمل لطلبة الصف الثاني عشر، و10 أيام عمل لخريجي السنوات السابقة، وذلك من تاريخ أداء الاختبار، وأنهى أمس طلبة في الصف الثاني عشر، اختبار الإمارات القياسي (إمسات)، في آخر جلساته المنعقدة إلكترونياً. وأكدت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أنه لن يتم نشر أي نتائج أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني، محذرة من الشائعات، وشددت على أهمية متابعة الطلبة لحساباتهم الشخصية عبر منصة الاختبار، وتمتد صلاحية نتائج اختبار الإمارات القياسي حتى 18 شهراً من تاريخ أداء الاختبار.وأوضحت الوزارة أن اختبار الإمارات القياسي «إمسات» يقيس معلومات ومهارات طلاب الصف الثاني عشر بعد انتهائهم من مرحلة التعليم العام والانتقال إلى مرحلة التعليم العالي، وشددت الوزارة على المتقدمين لأداء اختبار الإمارات القياسي، ضرورة إبراز نتيجة فحص مسحة الأنف (PCR) سلبية عبر تطبيق الحصن، بحيث لا تتعدى مدتها 14 يوماً للمطعمين، و96 ساعة لغير المطعمين.

قبول

ولفتت الوزارة إلى أن مؤسسة التعليم العالي التي يرغب الطالب الالتحاق بها هي التي تحدد الدرجة المطلوبة في «إمسات» لقبول الطالب للدراسة بها، ومن ثم على الطالب التواصل مع المؤسسة والجامعة المراد الالتحاق بها للتأكد من المتطلبات والدرجات المطلوبة كحد أدنى للقبول الجامعي بها.

وذكرت الوزارة أنه لا توجد علامة نجاح أو رسوب لاختبارات الإمارات القياسية، إلا أن بعض الجامعات قد تشترط حداً أدنى لغايات القبول الجامعي، حيث إن اختبارات الإمارات القياسية هي اختبارات تقيّم مدى امتلاك الطلبة للمهارات والمفاهيم في مواد دراسية محددة. من جهة أخرى، تبدأ مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بتحليل نتائج الطلبة في المدارس الحكومية، من الأسبوع الأخير من يونيو الجاري حتى الأول من يوليو المقبل، وذلك عقب الانتهاء من الامتحانات التعويضية التي تمتد من 20 إلى 24 يونيو. وتبدأ المؤسسة بإعلان النتائج تدريجياً في الأسبوع الأول من يوليو، بعد اعتماد الجدولة الزمنية الخاصة بذلك.

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