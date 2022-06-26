جامعة الشارقة وهيئة الفجيرة للبيئة تتعاونان في الاستدامة والبيئة والعلوم التطبيقية

المصدر: الشارقة - البيان

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وقعت جامعة الشارقة وهيئة الفجيرة للبيئة مذكرة تفاهم بهدف التعاون في قضايا بحثية مشتركة وتبادل البيانات والمعلومات العلمية، وقعها عن الجامعة الأستاذ الدكتور معمر بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، ووقعها عن هيئة البيئة - الفجيرة أصيلة عبدالله المعلا مدير الهيئة، وذلك بمقر الجامعة.

وأكد الأستاذ الدكتور معمر بالطيب أن جامعة الشارقة تضع التعاون مع المؤسسات المحلية كأحد أولوياتها، وأن الجامعة ضمن خطتها الاستراتيجية الحالية تشجع على البحث العلمي التطبيقي الهادف لخدمة وتنمية المجتمع المحلي من خلال دراسة المشكلات والقضايا التي تواجه المجتمع والعمل من خلال البحث العلمي على إيجاد الحلول والمقترحات التي تساعد المجتمع في مواجهة وحل هذه المشكلات والقضايا.

وأضاف إن جامعة الشارقة تحتل مكانة متميزة جداً في مجال البحث العلمي من حيث كم البحوث العلمية المنشورة في قاعدة البيانات العالمية سكوبس، وكذلك من حيث جودة البحوث والقضايا التي تعمل عليها، وأكد أن جامعة الشارقة لديها بنية تحتية بحثية مساندة لقطاع البحث العلمي تؤهلها للعمل على مختلف المشاريع البحثية في مختلف التخصصات.

جهود

من جانبها: أكدت أصيلة المعلا. مدير هيئة البيئة، أن جامعة الشارقة من أهم الشركاء الاستراتيجيين لدينا، وقد جاءت مذكرة التفاهم هذه لتوطيد أصر التعاون المشترك فيما بيننا، كما أفادت أن الجهود المشتركة تُجنَى ثمارها أسرع من الجهود الفردية، وهذا ما نسمو إليه في هيئة البيئة بالفجيرة، نكرس العمل الجماعي في توظيف طاقات الشباب والباحثين في خدمة الوطن في المجالات البيئية لتحقيق أقصى درجات الاستفادة لأجيال المستقبل وتخريج جيل واعٍ بالقضايا البيئية، والعمل على حمايتها والحفاظ عليها وإنشاء قاعدة بيانات غنية بالبحث العلمي.

وبموجب مذكرة التفاهم سيعمل الطرفان على التعاون في البحوث العلمية المشتركة وتبادل البيانات والمعلومات العلمية في مجالات الزراعة الفولتية والاستدامة والبيئة والعلوم التطبيقية، كما سيتعاون الطرفان في مجال تدريب الخبرات وتعزيز قدراتهم الفنية وتطوير الموارد البشرية في البحث والابتكار، وأيضاً سيشارك الطرفان في تنظيم وحضور المؤتمرات وورش العمل والمعارض المتعلقة بمشاريع البحث المشتركة.

حضر توقيع الاتفاقية من جامعة الشارقة الدكتور نوار ثابت، عميد كلية العلوم، والدكتور عبد الغني العُلبي مدير مركز بحوث نظم الاستدامة والقوى، والدكتور حسين العوضي، مدير مركز بحوث المواد المتقدمة، والدكتورة منار أبو طالب، رئيسة قسم الشؤون المجتمعية للبحث العلمي، والأستاذ الدكتور عبد الحي العلمي، من قسم الطاقة المستدامة والمتجددة بكلية الهندسة.

كما حضر من جانب هيئة البيئة بالفجيرة: الدكتور علي الحمودي، رئيس محمية وادي الوريعة الوطنية، والمهندس محمد عتيق، رئيس قسم التخطيط والدراسات البيئية، وسميع الله مجيد، والدكتور فؤاد لامغاري، مدير مركز الفجيرة للبحوث.

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