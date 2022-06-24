سعيد بن طحنون يحضر احتفال تخريج طلبة مدرسة زاخر

المصدر: العين- وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان احتفال مدرسة زاخر الخاصة بتخريج الدفعة الـ12 من طلاب متقدم وعام.

ورفع الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات على اهتمامهم ومساندتهم للعملية التعليمية ودعمهم المتواصل لتطوير منظومة التعليم في الدولة.

وأكد الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان دور باني نهضتنا المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي غرس بذور التميز في الأجيال وسار على دربه خلفه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خير خلف لخير سلف ليواصل المسيرة في رعاية الإنسان الذي حرص الشيخ زايد على رعايته من خلال تنشئة هذه الأجيال وبشكل متوازن مع العلم وصناعة المستقبل، وبين أن التعليم يضمن حقوق الطلبة في تحقيق حلمهم العملي والمهني.

وهنأ الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان الخريجين متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، مشيداً بجهود العاملين من الكوادر الإدارية والتدريسية التي كان لها أثر عظيم في دفع مسيرة التعليم نحو آفاق التطوير والتجديد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز