مدارس الإمارات الوطنية تحتفل بتخريج 778 طالباً وطالبة

المصدر: أبوظبي - وام

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تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، نظّمت مدارس الإمارات الوطنية، أمس، حفلاً لتخريج الدفعة الـ 15 من طلبة الصف الثاني عشر.

ووجّه معالي أحمد بن محمد الحميري، الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية، خلال الحفل، كلمة، قدم فيها أسمى آيات الولاء والشكر والعرفان، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للعناية الفائقة التي يوليها سموه لتطوير المنظومة التعليمية، ونهضة قطاع التعليم في الدولة، وهو النهج الذي رسخ أسسه القائد المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وسار عليه فقيد الوطن، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وظل ركيزة أساسية في جهود الحكومة الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتوجه معاليه بجزيل الشكر والامتنان، إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، على رعاية سموه الكريمة، وحرصه الدائم على تميز «مدارس الإمارات الوطنية»، وجودة مخرجاتها التعليمية، وتعزيز كفاءة خريجيها.

وعبّر معاليه عن اعتزازه بالطلبة الخريجين، مشيداً بجهودهم المتميزة خلال سنوات الدراسة، داعياً الجميع إلى مواصلة التقدم، لتحقيق أعلى مراتب النجاح والتطور، بما يُلبّي متطلبات التنمية الشاملة.

وجرى تنظيم حفل تخريج الدفعة الـ 15 من طلبة الصف الثاني عشر، في «مدارس الإمارات الوطنية» بشكل افتراضي، التزاماً بالإجراءات الاحترازية، وذلك بحضور معالي أحمد الحميري رئيس مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، والدكتور شاون ديلي المدير العام لمدارس الإمارات الوطنية، وأعضاء الهيئة التدريسية، وأولياء الأمور والخريجين والخريجات.

وشهد الحفل تخريج 778 طالباً وطالبة، بينهم 36 طالباً وطالبة حاصلين على البكالوريا الدولية على مستوى جميع المجمعات في أبوظبي والعين ومدينة محمد بن زايد والشارقة ورأس الخيمة. وبدوره، أشاد الدكتور شاون ديلي المدير العام لمدارس الإمارات الوطنية، في كلمته خلال الحفل، بمستوى الطلبة الخريجين، وإنجازاتهم خلال السنوات السابقة. وأعلن في كلمته افتتاح «مراكز التميّز في التدريب التقني والمهني»، التي تدخل ضمن رؤية «مدارس الإمارات الوطنية»، لإعداد قادة المستقبل، وتزويدهم بالمهارات القيادية والتقنية الضرورية للتميّز المهني، وتهدف إلى تعزيز فرص التعليم التقني والمهني للطلبة، ودمج هذه الفرص ضمن مسار التعليم المدرسي، وتهيئة الأجيال الصاعدة بصورة أفضل لسوق العمل.

ومن جهتها، ألقت الخرّيجة روضة الفارسي، كلمة الخرّيجين بالنيابة عن زملائها الطلبة، إذ توجّهت بالشكر والامتنان إلى القيادة الرشيدة، على توفير الفرص كافة لتمكين الطلبة من التميّز والابتكار، وتحقيق التقدّم في مسيرتهم المعرفية وحياتهم العملية.

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