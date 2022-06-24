«طرق دبي» تطوّر مهارات الطلبة من خلال «أجيال»

المصدر: دبي - البيان

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استقبلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي الطلبة والطالبات المشاركين في النسخة الجديدة من برنامج «أجيال» السنوي للتدريب الصيفي، لفئة طلبة المرحلتين الثانوية والجامعية من أبناء وأقارب موظفي الهيئة، وينتهي البرنامج في 22 أغسطس المقبل. وقال سلطان الأكرف مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة: إن الهيئة تحرص من خلال برنامج «أجيال» على تأهيل الطلبة المنتسبين للبرنامج على المهارات والاتجاهات المهنية العامة المتمثلة في القدرة على إدارة الأفراد والتخطيط والمبادرات الذاتية والتقييم وتطوير العمل، وأن جميع المهارات المذكورة إذا استطاع الطالب المنتسب فهمها وتطبيقها فإنه يستطيع الاستفادة منها في إدارة مشروعه الشخصي وتحسين مهاراته الحياتية.

بيئة عمل

وأضاف الأكرف: إن برنامج أجيال للتدريب الصيفي فرصة لطلبة المرحلتين الثانوية والجامعية أن يكونوا في تدريب ميداني واقعي يتعرفون فيه على بيئة العمل والقيام بالأعمال التي تحتاجها المهنة والاستفادة من المهارة حيث إن التدريب قبل التخرج من الأسباب الرئيسة التي تؤدي بالخريجين للحصول على فرصة وظيفة وتطوير الخريج من الناحية المهنية. ويهدف البرنامج إلى منح الطلبة فرصة لتجربة بيئة العمل وتحدياتها لإكسابهم الخبرة والمهارات اللازمة لتسهيل اندماجهم في سوق العمل، كما يعمل على تعزيز الرغبة لدى الطلبة بالمشاركة في أنشطة الهيئة وخدمة المجتمع من خلال شغل أوقات فراغ الطلبة وتعريفهم بالحياة العملية. ويتضمن ورشاً تدريبية تركز على تثقيف وتوعية الطلبة عن المهارات المطلوبة لسوق العمل وأهمها الدقة والاهتمام بالجودة ومهارات الإنتاجية العالية والقدرة على تعلم مهارات جديدة.

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