الملتقى الدولي لمعلمي اللغة العربية ينعقد غداً

المصدر: الشارقة - البيان

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تستضيف الشارقة غداً الملتقى الدولي لمعلّمي اللغة العربيّة الذّي تنظمه هيئة الشّارقة للتعليم الخاص تحت شعار «العربيّة مستقبل وهويّة» في مبنى أكاديمية الشّارقة للتعليم بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين والعاملين في الهيئات التّدريسية والإدارية والطلبة. وتشهد وقائع الملتقى كلمة ترحيبية للدكتورة محدثة الهاشمي رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، رئيسة أكاديمية الشارقة للتعليم، وكلمة لرانا نزال خبير تطوير وتحسين المدارس، إلى جانب عرض مرئي وفقرة طلابية، فيما يتحدث ضيف الملتقى الدكتور خالد أبو عشمة المدير الأكاديمي لمركز قاصد لتعليم اللغة العربية عن تحديات تعليم اللغة العربية في الواقع المعاصر.

ويستضيف الملتقى نخبة من الخبراء والمختصين منهم الدكتور محمد صافي المُستغانمي الأمين العام لمجمع اللغة العربية، والدكتور عيسى الحمادي رئيس المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، والدكتور فكري النجار من جامعة الشارقة، بالإضافة إلى إدارات المدارس الخاصة.

وأكدت الدكتورة محدثة الهاشمي أن الملتقى يهدف إلى الاطلاع على أفضل الممارسات التعليمية من خلال جلسات وورش تطبيقية تسعى إلى تحديد التطورات والمتغيرات التعليمية وتحديات المنظومة في المستقبل، وصولاً إلى وضع التوصيات والخطط التعليمية الخاصة بتدريس اللغة العربية للناطقين بها وبغيرها، بما ينسجم مع استراتيجية هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ويقودها إلى تحقيق أهدافها بتوفير بيئة تعليمية مستدامة ونامية بنسق تصاعدي قادرة على إفراز مخرجات أكاديمية، وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية.

ولفتت إلى أن مشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين والعاملين في الهيئات التدريسية والإدارية والطلبة يجعل من هذا المُلتقى الأول من نوعه في استقطاب شخصيات فاعلة قادرة على المساهمة في استعراض تجاربها وطرح الأفكار والحلول، التي من شأنها إكساب معلمي اللغة العربية المزيد من المهارات والخبرات اللازمة في البيئة التدريسية. ويسلط الملتقى الضوء على أهمية دور المدرسة من خلال مجموعة من الجلسات، التي ترتكز على أربعة محاور تتواءم مع تطلعات وأهداف هيئة الشارقة للتعليم الخاص في تعزيز ودعم للغة العربية، والتأكيد على أهمية تجسيدها في الغرف الصفية في المدارس.

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