جامعة الوصل تحتفل بتخريج 329 طالباً وطالبة

المصدر: دبي – مرفت عبدالحميد

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احتفلت جامعة الوصل بدبي أمس بتخريج 329 من طلبة برامج البكالوريوس، والماجستير والدكتوراه دفعة 2021-2022 بالقاعة العامة بالجامعة، وذلك برعاية وحضور معالي جمعة الماجد، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والأستاذ الدكتور محمد أحمد عبد الرحمن، مدير الجامعة، ونواب المدير، وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام العلمية، وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية وطلاب الجامعة وطالباتها.

وعبر خلال الاحتفالية مدير الجامعة عن سعادته بتخريج هذه الكوكبة من طلبة الجامعة وطالباتها، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العلمية والعملية، وأضاف: إن من بين الخريجين 37 في الدراسات العليا: 12 منهم في برنامج الدكتوراه، و 25 في برنامج الماجستير، بينما بلغ عدد الخريجين في البكالوريوس 292 منهم 98 في تخصص الدراسات الإسلامية، و194 في اللغة العربية وآدابها.

وأشار إلى أن الجامعة قدمت أكثر من 14770 متخرجاً ومتخرجة في مختلف برامج الجامعة منهم 13053 في مرحلة البكالوريوس، و318 في برامج الدراسات العليا، بواقع 220 في مرحلة الماجستير، و98 في مرحلة الدكتوراه، وأما برنامج «الإنجاز» للتأهيل لسوق العمل فبلغ عدد الخريجين منه 1399.

وبدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة الدكتور أحمد بشناق عميد شؤون الطلبة، وكلمة المتخرجات في الدراسات العليا، وكلمتي المتخرجات في الدراسات الإسلامية واللغة العربية وآدابها، وفي ختام الحفل سلم مدير الجامعة شهادات التقدير للمتخرجين.

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