«جامعة حمدان الذكية» تلتقي الدارسين لتبادل المقترحات

المصدر: دبي - البيان

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عقدت جامعة حمدان بن محمد الذكية، بحضور الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، لقاءً مع الدارسين في برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، بهدف التواصل وتبادل المقترحات والآراء الملهمة بما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية. وقال الدكتور منصور العور: «تحرص جامعة حمدان بن محمد الذكية على تعزيز التواصل مع الدارسين، وإتاحة الفرصة لمشاركة أفكارهم مع الإدارة العليا، في ضوء التزامها بتوفير بيئة تعليمية متكاملة عبر تصميم وتنفيذ نموذج تعليمي ذكي ومبتكر يضمن إثراء آليات التعلم، وفقاً لرؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى إعادة هندسة مستقبل التعليم في المنطقة من أجل تحقيق التقدم للأفراد والمؤسسات والمجتمع».

وفي ختام اللقاء، تقدم الدكتور منصور العور بالشكر إلى الدارسين وكافة المشاركين، مؤكداً أن الجامعة تعمل على تعزيز التعليم الذكي إقليمياً وعالمياً.

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